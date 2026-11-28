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Pedri terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu elemen terpenting Barcelona setelah menjadi satu-satunya pemain di tim, termasuk para penjaga gawang, yang tampil di semua pertandingan musim ini. Ini menjadi indikasi jelas akan nilai teknisnya yang besar dan kepercayaan pelatih asal Jerman Hansi Flick terhadap kemampuannya.

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Menurut harian Spanyol "AS", Flick tidak mengistirahatkan Pedri dari starting XI meski lawan yang dihadapi, Sabah, tergolong lemah dalam pertandingan yang digelar di Baku.

Keputusan itu diambil meski sang pemain telah mengerahkan tenaga besar pada Minggu lalu saat menghadapi Villarreal, ketika ia tampil luar biasa. Gelandang asal Spanyol itu memang turun melawan Sabah, tetapi hanya bermain satu babak berdasarkan kesepakatan sebelumnya dengan Flick.

"45 menit," ujar pelatih asal Jerman tersebut, merujuk pada durasi bermain Pedri yang telah disepakati.

Pedri kian mendekati laga ke-300 bersama Barcelona setelah mencapai 263 pertandingan, dengan torehan 29 gol dan 37 assist.

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Angka tersebut memiliki makna yang lebih dari sekadar informasi sambil lalu. Angka itu mencerminkan pentingnya sang pemain dan kedudukannya. Pedri genap berusia 24 tahun selama perjalanan tersebut dan tampak seperti pemain veteran.

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Meski masih muda, Pedri bersama Raphinha telah menjadi salah satu pemimpin utama tim. Ia juga merupakan pemain yang selalu menempatkan kepentingan kolektif di atas pertimbangan individu sejak tiba di klub Catalan tersebut, meski performanya begitu bersinar.

Mentalitas ini sangat dihargai di dalam klub maupun di ruang ganti. Sejak awal, Pedri juga menjelma menjadi salah satu pemain yang mendapat kepercayaan Flick, yang hingga batas tertentu mengubah cara menangani bintang Spanyol peraih Piala Dunia itu pada musim ini.

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Pedri selalu menjadi starter di semua pertandingan Liga Champions dan memulai 11 dari 13 laga di La Liga. Namun, berbeda dengan dua musim sebelumnya, ketika Flick tampak mengandalkannya secara intensif, ia ditarik keluar di semua pertandingan musim ini kecuali empat laga, yakni melawan Betis, Real Madrid, Atletico Madrid, dan Villarreal.

Sebelum memasuki bulan Desember, Pedri telah mencatatkan 1.512 menit bermain musim ini, terdiri dari 1.246 menit bersama Barcelona dan 266 menit bersama timnas Spanyol.

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Meski saat ini tidak dianggap sebagai pemain inti yang tak tergantikan dalam perhitungan Luis de la Fuente, ia telah tampil dalam 15 pertandingan terakhir secara beruntun bagi timnas Spanyol, sang juara Piala Dunia.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa pelatih asal Spanyol itu menempatkan Pedri sebagai salah satu pilar utama timnas, terlepas dari perdebatan berulang dan wajar soal layak tidaknya ia mendapat tempat utama dalam susunan pemain.

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Setelah dirundung cedera pada musim lalu, ketika Pedri tidak mampu tiba di Piala Dunia dalam kondisi fisik terbaiknya, Flick memutuskan untuk menempuh pendekatan berbeda pada musim ini dengan memantau menit bermain sang pemain dan berupaya memberinya waktu istirahat yang memadai.

Pelatih asal Jerman itu menyadari bahwa Barcelona tidak akan mampu mencapai akhir musim dengan tetap bersaing di semua kompetisi apabila gelandang asal Spanyol tersebut, yang menjadi pengatur ritme sekaligus motor utama tim, tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk terus memberikan kontribusi.

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Karena itulah, Flick berhati-hati dalam mengatur menit bermain Pedri. Kini publik menantikan bagaimana ia akan mengelola penampilan sang pemain dalam pertandingan-pertandingan mendatang, khususnya empat laga berikutnya melawan Deportivo, Atletico Madrid, Celta Vigo, dan Manchester City.

Seperti banyak pemain lainnya, performa terbaik Pedri muncul ketika ia memiliki kebugaran dan kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk memaksakan ritmenya dalam pertandingan dan mengendalikan jalannya laga.

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Pemain asal Spanyol itu berharap saat ini sudah berada dalam kondisi fisik prima, tetapi di atas segalanya ia membidik puncak performa pada April dan Mei 2027. Target itu kini ia rencanakan untuk jangka panjang, sebagai bagian dari upayanya untuk tampil sebaik mungkin pada fase penentuan musim.