Pelatih kepala Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, melontarkan serangkaian pernyataan penting menjelang laga yang dinanti melawan Atletico Madrid, mengungkap gambaran pemikirannya terkait susunan pemain inti, kondisi sejumlah pemain yang baru pulih dari cedera, serta pandangannya tentang persaingan merebut puncak klasemen La Liga.

Barcelona akan bertandang ke markas Atletico Madrid, Minggu besok, di Stadion Metropolitano Riyadh Air, dalam lanjutan pekan ke-12 La Liga, pada laga yang punya arti besar bagi tim Catalan dalam perburuan gelar.

Flick berbicara dalam konferensi pers jelang pertandingan tentang sulitnya laga tersebut, kenangan-kenangan sebelumnya melawan Atletico, pilihan antara Frenkie de Jong dan Marc Bernal, serta kondisi Eric Garcia dan Andreas Christensen.

Pelatih asal Jerman itu berkata: "Setiap pertandingan sangat penting. Ada tiga atau empat tim yang sangat kuat di La Liga, dan selisih di antara mereka sangat berdekatan dalam klasemen. Tentu saja, kemenangan atas Atletico Madrid akan sangat penting."

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

Ia menambahkan: "Kami akan mengerahkan segala kemampuan, tetapi perjalanan di musim ini masih panjang. Kami akan ke sana dengan tujuan meraih kemenangan, sembari menyadari bahwa kami akan menghadapi tim yang hebat dengan pelatih yang luar biasa, sehingga pertandingan ini akan sulit."

Mengenai laga-laga sebelumnya melawan Atletico Madrid, Flick menjelaskan: "Semua itu sudah menjadi masa lalu, dan kini tidak lagi menjadi perhatian saya. Yang terpenting bagi saya adalah apa yang akan terjadi besok. Kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim yang sangat kuat, dan kami harus meraih kemenangan untuk menduduki puncak klasemen sebelum jeda internasional. Karena itu, penting bagi kami untuk menunjukkan kekuatan dan kualitas kami dalam pertandingan ini."

Memilih antara De Jong dan Bernal

Flick menyinggung perbedaan antara Frenkie de Jong dan Marc Bernal, dengan berkata: "Frenkie bisa bermain di berbagai posisi, tetapi ada kemiripan di antara keduanya. Mungkin De Jong punya pengalaman yang lebih banyak, tetapi keduanya memiliki kepercayaan diri dan kemampuan mengambil keputusan penting saat mengolah bola."

Ia menambahkan: "Bernal tampil sangat bagus. Ia tahu betul posisi-posisi yang harus ia tempati di lapangan, dan saya sangat senang dengan apa yang ia tunjukkan. Saya juga sangat senang dengan kembalinya Frenkie. Kami perlu memilih susunan pemain inti yang tepat, dan itulah yang akan kami bicarakan nanti hari ini atau besok."

Mengenai kemungkinan De Jong bermain sebagai starter melawan Atletico, ia menjawab: "Saya belum memutuskan apakah ia akan memulai pertandingan atau tidak, dan selalu lebih baik untuk memikirkan hal-hal seperti ini dengan cermat. Kami tahu betul kemampuannya, begitu pula kemampuan Bernal, dan saya benar-benar menyukai apa yang ditunjukkan oleh Bernal."

Flick menanggapi kritik soal penanganan cedera Rodri

Mengenai waktu kembalinya Rodri, dan kritik yang dialamatkan kepadanya terkait cara menangani kondisi pemain tersebut, Flick berkata: "Segala sesuatu selalu bisa diperbaiki, tetapi saya rasa dalam kasus ini saya telah berkomunikasi dengan pemain dan kami mencapai sebuah solusi."

Ia menjelaskan: "Ketika Anda berbicara dengan pemain yang berpengalaman, mendengarkannya, dan sepakat soal sebuah solusi, saya rasa tidak banyak lagi yang bisa dilakukan selain itu. Itu pendapat saya. Dan ketika Anda melihat hasilnya, Anda mungkin berkata bahwa Anda bisa bertindak dengan lebih baik, tetapi semua itu sudah menjadi masa lalu."

Dorongan di lini pertahanan bagi Barcelona jelang laga melawan Atletico

Terkait kondisi Eric Garcia dan Andreas Christensen setelah keduanya kembali berlatih bersama tim, Flick menegaskan bahwa kedua pemain itu akan masuk dalam skuad Barcelona untuk menghadapi Atletico Madrid.

Pelatih asal Jerman itu berkata: "Eric mungkin akan memulai pertandingan, karena keduanya akan masuk dalam skuad tim besok. Saya rasa Eric bisa bermain sebagai starter, tetapi kita lihat saja nanti."