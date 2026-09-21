Fitz-Jim menjelaskan alasan dia tiba-tiba meninggalkan Ajax

Kian Fitz-Jim menjalani awal yang cemerlang bersama Torino, tim peringkat ke-14 Serie A saat ini. "Bagi saya, meninggalkan Ajax itu sulit, tetapi sekarang saya bermain di salah satu dari lima liga top," ujarnya dalam wawancara dengan ESPN.

Gelandang yang datang dari Ajax itu sudah benar-benar merasa betah di Turin. "Ini kota besar, tetapi tidak terlalu sibuk. Saya juga memang ingin berada di kota besar, dan lebih memilih itu ketimbang di desa kecil yang terpencil."

Fitz-Jim menjadi andalan tetap di lini tengah Torino dan hampir setiap pekan mendapat tempat di starting XI tim papan tengah itu. "Permainan yang ingin diterapkan pelatih cocok dengan saya. Saya juga merasa memulai dengan baik."

Rekrutan musim panas Torino itu mengambil keputusan meninggalkan Ajax dengan pertimbangan matang. "Sulit untuk meninggalkan Ajax, tetapi sekarang saya bermain di salah satu dari lima liga top, dan ini juga klub yang sangat bagus. Bagi saya, penting untuk memiliki panggung seperti ini agar bisa menunjukkan diri. Perspektif itu sayangnya tidak ada di Ajax."

Fitz-Jim mencatatkan 72 pertandingan bersama tim utama Ajax dan 103 laga bersama Jong Ajax. Itu membuat sang gelandang pindah ke Serie A pada musim panas lalu dengan nilai transfer tiga juta euro.

Mantan pemain Ajax itu rupanya masih harus beradaptasi dengan kebiasaan makan di Italia. "Sebenarnya saya lebih suka makan nasi, tetapi pada titik tertentu Anda memang benar-benar harus mulai makan pasta di sini. Soal minum kopi, itu benar-benar belum bisa, dan saya masih akan menundanya untuk waktu yang sangat lama."