Belum Terlalu Fit, Rivaldo Yakin Alisson Becker Siap Ladeni Manchester United

Rivaldo yakin, meski belum terlalu fit, Alisson Becker punya pengalaman untuk menghadapi laga besar kontra Manchester United.

Legenda Brasil Rivaldo yakin, Alisson Becker tidak akan memiliki masalah untuk turun di laga prestisius antara dan akhir pekan ini.

Sang penjaga gawang memang mengalami cedera betis sejak dua bulan lalu kala bentrok dengan .

Akan tetapi dia sudah terlibat dalam pelatihan, yang berarti eks pilar AS ini disiapkan untuk ambil bagian ketika The Reds menghadapi The Red Devils di Old Trafford pada Minggu.

Rivaldo percaya, tidak ada kekhawatiran soal kondisi Alisson apabila dia memang telah dinyatakan prima.

"Alisson sekarang fit dan bersiap untuk kembali ke lapangan pada pekan ini saat Liverpool bentrok dengan Manchester United," tutur Rivaldo kepada Betfair.

"Ini adalah pertandingan pertama dia dalam beberapa bulan dan mungkin itu akan sedikit berisiko memainkannya di laga yang sedemikian besar, tapi dia kiper berpengalaman dan dia tentu mempersiapkan diri untuk menunjukkan nilai dia jika dia diberi kesempatan," tambahnya.

"Setiap pemain senang bermain di laga-laga seperti ini. Tentu saja akan lebih baik memiliki dia dalam keadaan sepenuhnya fit setelah memainkan beberapa laga. Tapi bukan itu masalahnya. Pengalaman dan kualitasnya sudah cukup untuk menutupi dirinya yang belum terlalu prima," jelas Rivaldo.

Bagi Rivaldo, Alisson adalah kiper terbaik dunia dan akan bisa menyesuaikan diri untuk menghadapi pertandingan-pertandingan besar.

"Dia adalah salah satu kiper terbaik dunia saat ini dan dia terbiasa dengan laga-laga besar seperti ini. Jadi saya yakin, dia tidak akan memiliki masalah apa pun dengan itu dan dia akan solid di bawah mistar gawang Liverpool seperti biasanya," pungkasnya.