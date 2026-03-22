Fiorentina, Paratici: "Marotta? Setiap perbandingan antara saya dan dia itu menyesatkan"

Fabio Paratici, direktur olahraga Fiorentina, berbicara kepada DAZN menjelang pertandingan melawan Inter:





"Saya belum bertemu Marotta, tapi saya akan menemuinya sebelum pertandingan. Kami telah melalui perjalanan penting bersama, dia telah mengajari saya banyak hal, sama seperti yang diajarkan Andrea Agnelli kepada saya. Namun, setiap perbandingan itu menyesatkan karena kami memiliki peran dan tugas yang berbeda, itulah mengapa kami saling melengkapi"





"Keselamatan? Kita harus tetap fokus hingga akhir musim. Dalam dua-tiga bulan terakhir, kami mengalami beberapa masa sulit, tapi kami berhasil melewati dua babak di Conference League dan mencatatkan rentetan hasil bagus di liga."





"Kean berlatih dengan hasil yang biasa-biasa saja dalam beberapa pekan terakhir, tapi hari ini dia siap bermain sejak awal. Saya sangat optimis untuk Timnas, lolos ke Piala Dunia adalah kebanggaan Italia. Gudmundsson memiliki kualitas, saya tidak bisa memberi penilaian atas penampilannya sepanjang tahun, tapi kami menaruh harapan besar padanya."







