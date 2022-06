Juara Copa America itu mengalahkan pemenang Euro untuk mengangkat trofi di Wembley.

Argentina mengalahkan Italia lewat skor telak 3-0 dan mengangkat trofi Finalissima edisi 2022 pada Kamis (2/6) dini hari WIB tadi.

Pertandingan ini mempertemukan juara Copa America dan Euro, sebagaimana kompetisi ini baru digulirkan lagi setelah terakhir kali dihelat pada 1993 silam.

Adapun di pertemuan semalam, Argentina arahan Lionel Scaloni mengalahkan rivalnya itu melalui lesakan Lautaro Martinez di menit ke-28 memanfaatkan assist Lionel Messi, sebelum Angel di Maria memperbesar skor jelang turun minum setelah menyambut umpan Martinez.

Di pengujung babak kedua, Messi memberi operan kepada Paulo Dybala yang masuk dari bangku cadangan untuk memudahkannya menaklukkan Gianluigi Donnarumma dan menyegel kemenangan.

Catatan Menarik Dari Pertandingan

Getty Images

Laga ini menjadi penampilan terakhir bagi bek veteran Giorgio Chiellini bersama Italia, dengan ia telah menyatakan pengunduran diri beberapa waktu lalu.

Chiellini, yang akan berusia 38 tahun pada Agustus mendatang, mengukir 117 penampilan di tim nasional (selevel dengan Daniele De Rossi), namun catatannya itu hanya kalah dari Paolo Maldini, Fabio Cannavaro dan Gianluigi Buffon.

Messi terlibat dalam terciptanya lima gol di tiga penampilan kompetitifnya di Wembley; satu gol vs Manchester United (2011), dua gol vs Tottenham Hotspur (2018) dan dua assist vs Italia (2022).

Gelar Kedua Argentina

Berkat kemenangan ini, Argentina menambah trofi Finalissima-nya menjadi dua setelah terakhir menang lewat adu penalti melawan Denmark pada 1993.

Sementara bagi Messi, ini merupakan piala keduanya bersama tim nasional senior menyusul keberhasilannya mengangkat trofi Copa America edisi 2021 lalu.

Setelah ini Argentina langsung mengalihkan fokus untuk beruji coba kontra Estonia di Spanyol pada Senin (6/2) dini hari WIB, sebelum terbang ke Melbourne, Australia guna menjajal Brasil pada Sabtu (11/6) malam WIB.

Adapun Italia bakal terjun ke ajang UEFA Nations League dengan melawan Jerman (5/6), Hongaria (8/6), Inggris (12/6) dan Jerman lagi (15/6).