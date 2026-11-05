Filosofi Guardiola Dekatkan Dua Pemain Barcelona ke Pintu Keluar

Barcelona bergerak menuju perubahan konsep posisi bek sayap, dengan mengandalkan pemain yang memiliki mentalitas gelandang dan kemampuan mengolah bola, selaras dengan filosofi penguasaan bola yang ditanamkan Johan Cruyff dan dikembangkan Pep Guardiola, menurut surat kabar "Sport" asal Catalan.

Xavi Espart dan Bryan Farinas menonjol sebagai dua contoh dari arah ini, setelah keduanya beralih dari gelandang menjadi bek sayap. Farinas menarik perhatian pada penampilan perdananya bersama tim, di mana ia mencatat akurasi umpan mencapai 97,5% melawan Alaves dan 93,6% melawan Aston Villa, serta menunjukkan kemampuan besar dalam membangun serangan dan menjalin komunikasi dengan rekan-rekannya di sepertiga area serang.

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Ide taktik ini bertumpu pada pemberian peran yang lebih besar bagi bek sayap di lini tengah, untuk berkontribusi dalam membangun serangan dan menciptakan keunggulan jumlah pemain, alih-alih hanya bergerak di sisi lapangan. Ini adalah filosofi yang bersinggungan dengan gagasan Guardiola, yang telah membentuk ulang peran kedua bek sayap melalui penempatan pemain yang mahir dalam penguasaan bola, umpan, dan membaca ruang.

Arah ini selaras dengan gagasan Hansi Flick, yang tampaknya mengagumi kemampuan Xavi Espart, Farinas, dan Joao Cancelo, di samping Eric Garcia, yang menonjol berkat pembacaan permainannya yang baik serta kemampuannya mengisi lebih dari satu posisi, termasuk lini tengah.

Angin Perubahan

Sebaliknya, perkembangan sistem taktik ini memunculkan pertanyaan seputar masa depan Jules Kounde dan Alejandro Balde, setelah kesesuaian karakteristik keduanya dengan peran-peran baru itu menurun. Kounde, meski level penampilannya stabil bersama timnas Prancis, menghadapi kesulitan dalam menjalankan tuntutan menyerang yang dibebankan Flick kepada bek sayap.

Adapun Balde, yang sebelumnya bersinar berkat kecepatan dan kemampuannya melewati garis pertahanan, terdampak oleh perubahan gaya permainan. Setelah sebelumnya memanfaatkan pergerakan Raphinha ke dalam untuk menciptakan ruang di depannya, kini ia dituntut bergerak ke lini tengah, seiring ketergantungan Flick pada sayap-sayap murni seperti Anthony Gordon dan Karim Adeyemi, yang mempersempit ruang yang biasa ia manfaatkan.

Menurut laporan tersebut, tawaran yang sesuai selama periode transfer musim dingin bisa membuka pintu bagi kepergian Kounde atau Balde, di tengah pergeseran taktik yang dialami tim, kendati Barcelona masih membutuhkan jasa keduanya karena padatnya jadwal pertandingan.