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Mantan bintang Portugal Luis Figo kembali terlibat polemik dengan politisi Spanyol di media sosial. Kali ini, ia beradu argumen dengan Gabriel Rufián, politisi Katalan, menyusul komentar bernada sindiran soal kemungkinan mantan pemain Real Madrid dan Barcelona itu menduduki jabatan di pemerintahan Spanyol.

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Insiden ini bermula ketika Rufián melontarkan candaan di media sosial yang menyinggung kemungkinan Figo diangkat menjadi menteri olahraga Spanyol. Namun, sang bintang Portugal tidak menganggap komentar itu sekadar lelucon dan memutuskan membalasnya dengan pesan berisi kritik politik secara langsung.

Figo mengunggah tanggapannya melalui platform "X", dalam unggahan yang belakangan ia hapus, dan membukanya dengan kalimat sinis: "Sudah rindu dengan saya? Lihat sudah sampai mana mereka sekarang."

Mantan pemain itu menambahkan: "Mereka ingin menyatukan semua kalangan kiri, dan sekarang mereka malah berakhir di Podemos. Apa yang tidak dilakukan orang demi bertahan... Kalian pernah punya pengalaman buruk sebelumnya, ingat? Apa yang tidak dilakukan orang demi hidup dengan menumpang pada sistem... Tapi mereka sudah tidak bisa membohongi siapa pun lagi."

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Balasan Figo bernada menyerang. Ia tidak berhenti pada candaan soal jabatan menteri olahraga, tetapi juga mengkritik arah dan koalisi politik yang disinggung Rufián, dalam polemik terbaru antara keduanya di platform digital.

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Ini bukan kali pertama Figo terlibat adu argumen dengan tokoh politik Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Ia kerap terlibat diskusi dan perdebatan di media sosial, dan hal itu kembali terulang pada akhir pekan ini.

Figo saat ini menjabat sebagai penasihat di UEFA, setelah mengakhiri karier profesional yang diwarnai perjalanan gemilang bersama sejumlah klub besar, termasuk Barcelona dan Real Madrid, serta karier internasional bersama timnas Portugal.

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Namun, polemik tidak berhenti pada balasan Figo. Setelah membaca unggahannya, Gabriel Rufián memutuskan membalas dengan membagikan ulang gambar judul lama sebuah surat kabar Spanyol yang berbunyi "Figo Sang Tentara Bayaran", merujuk pada kepindahan sang bintang Portugal dari Barcelona ke Real Madrid pada 2000, salah satu transfer paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Spanyol.

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Politisi Katalan itu mengomentari gambar tersebut dengan kalimat singkat yang secara langsung menyindir transfer kontroversial Figo: "Tidak semua dari kita menjual diri." Dengan begitu, ia kembali menyulut konfrontasi dengan mantan pemain Portugal tersebut, sekaligus mengungkit peristiwa yang terus melekat pada namanya selama lebih dari 26 tahun.

Kala itu, legenda Portugal tersebut merupakan kapten sekaligus simbol Barcelona. Namun, Florentino Pérez menjanjikan kepada fans Real Madrid untuk mendatangkannya dalam kampanye pemilihan presiden klub pada 2000, lalu menebus klausul pelepasannya senilai 62 juta euro. Suporter Barcelona menganggap hal itu sebagai pengkhianatan besar dan menyambutnya di Camp Nou dengan cemoohan serta teriakan, sementara Figo kemudian menjadi salah satu bintang "Galacticos" dan membawa Real Madrid meraih gelar-gelar penting, terutama Liga Champions.

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