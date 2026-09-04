Legenda Real Madrid, Luis Figo, memuji perekrutan yang dilakukan Los Blancos selama bursa transfer musim panas terakhir, seraya menegaskan bahwa perekrutan tersebut datang pada waktu yang tepat setelah dua musim tanpa gelar.

Figo mengatakan melalui podcast "Figosofadas": "Saya rasa Real Madrid melakukan perekrutan dengan sangat baik. Mereka mendatangkan pemain-pemain yang dibutuhkan di posisi-posisi penting: jantung pertahanan, kedua bek sayap, dan sayap seperti Diomande".

Ia menambahkan: "Secara umum, perekrutannya sangat bagus, dan datang lebih karena kebutuhan ketimbang nama besar".

Baca Juga

Abdelkarim contoh terbaru: Bayang-bayang Neymar masih muncul di Barcelona

Dengan pernyataan resmi: Asensio memecah keheningan dalam kasus video seks

Figo melanjutkan: "Langkah ini memang harus diambil, memperkuat tim setelah dua tahun terakhir tanpa satu gelar pun. Ini penting untuk suasana, agar para suporter menyambut musim ini dengan harapan yang lebih besar, dan merasa bahwa tahun ini akan positif".

Mengenai harga-harga yang fantastis di bursa transfer, Figo memperingatkan: "Pada satu titik, hal ini harus berhenti. Memang benar bahwa hal ini bergantung pada anggaran klub dan aturan financial fair play, tetapi angka-angkanya sangat tinggi".

Bintang Portugal itu melanjutkan: "Saya rasa transaksi senilai 150 juta euro tidak bisa dikembalikan, seperti yang selalu mereka katakan, misalnya melalui penjualan jersey. Transaksi-transaksi ini bisa berhasil secara olahraga, tetapi secara finansial urusannya sangat rumit".

Ia mengisyaratkan perkembangan bursa transfer dengan mengatakan: "Hampir 30 tahun telah berlalu sejak era saya. Waktu itu, saya melihat bahwa jumlah uang yang dibayarkan itu gila. Namun, perkembangan pasar membuat mereka membayar jumlah yang lebih gila lagi dalam sejumlah transaksi".

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".