Feyenoord tidak hanya akan kedatangan kembali Calvin Stengs dan Ramiz Zerrouki, tetapi juga pemain lain yang bergaji tinggi

Luka Ivanusec akan kembali ke Feyenoord pada musim panas mendatang. PAOK tidak akan membeli pemain sayap berusia 27 tahun itu, demikian yang diungkapkan sumber-sumber Yunani kepada situs penggemar FR12.

Ivanusec masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2028. PAOK dapat membeli pemain asal Kroasia itu secara permanen seharga 5 juta euro, namun tidak berencana melakukannya.

Ivanusec telah bermain dalam 32 pertandingan resmi untuk PAOK musim ini, namun sering kali harus puas dengan peran sebagai pemain pengganti.

Pemain berkaki kanan ini mencetak dua gol dan memberikan empat assist. Sekitar pergantian tahun, Ivanusec mengalami cedera pada kakinya, sehingga ia tidak bisa bermain untuk waktu yang cukup lama.

Dengan kembalinya Ivanusec, seorang pemain dengan gaji tinggi kembali ke De Kuip. Feyenoord sangat berminat untuk melepasnya, bersama dengan Ramiz Zerrouki dan Calvin Stengs.

Menurut Transfermarkt, nilai pasar Ivanusec kini hanya 3 juta euro. Pada 2023, Feyenoord masih mengeluarkan 8 juta euro untuk merekrutnya.

Hingga saat ini, Ivanusec telah memainkan 55 pertandingan resmi bersama Feyenoord. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak empat gol dan tujuh assist.