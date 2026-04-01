Feyenoord tiba-tiba menerima lamaran terbuka dari seorang direktur teknis yang bersemangat

Américo Branco, yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai direktur teknis Fortuna Sittard setelah empat musim, ingin bergabung dengan Feyenoord. Hal itu diungkapkan oleh pejabat berusia 35 tahun tersebut dalam wawancara dengan Voetbal International.

Fortuna dan Branco akan berpisah musim panas mendatang karena perbedaan pandangan. Pria asal Portugal ini terbuka mengenai hubungannya yang memburuk dengan pelatih kepala Danny Buijs.

“Jika Anda bertanya apakah hubungan saya dengan Danny buruk, saya akan menjawab tidak. Namun, jika Anda bertanya apakah saya akan makan bersama dia setelah saya meninggalkan Fortuna, saya juga akan menjawab tidak. Kami berbeda dalam banyak hal,” kata Branco.

Selama empat musim Branco di Fortuna, klub tersebut tidak pernah mengalami tekanan serius terkait degradasi. Ia juga meraih keuntungan jutaan euro dari transfer.

Branco belum tahu di mana masa depannya. Namun, pejabat ambisius ini tidak menutup kemungkinan untuk tetap berada di Eredivisie. “Diam-diam saya berharap mendapat kesempatan di klub besar di Belanda.”

“Feyenoord mungkin yang paling cocok untuk saya, menurut saya. Saya yakin saya juga bisa memberikan kontribusi di sana. Tapi saya juga tahu bahwa mantan pemain ternama akan lebih diprioritaskan. Itu juga lebih disukai oleh para pendukung,” kata Branco.

Mungkin Branco dengan pernyataannya ini terutama merespons situasi terkini di Ajax, Feyenoord, dan PSV. Di Amsterdam, Jordi Cruijff baru saja memulai tugasnya, sementara Earnest Stewart sangat sukses di Eindhoven. Di Rotterdam, mereka berharap dapat menunjuk direktur teknis baru dalam waktu dekat.