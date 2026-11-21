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Feyenoord menjamu sesama klub Rotterdam, Excelsior, di De Kuip pada Sabtu. Giovanni van Bronckhorst telah mengumumkan susunan pemain untuk derbi Rotterdam yang dimulai pukul 18.45. Sang pelatih antara lain memberi tempat di starting XI kepada Jerayno Schaken dan Reiss Nelson.

Feyenoord harus menghadapi Excelsior tanpa Anis Hadj Moussa. Pemain asal Aljazair itu tidak masuk skuad pertandingan klub Rotterdam tersebut karena tampaknya belum cukup bugar untuk bermain.

Dennis van Eersel, pengamat Feyenoord dari RTV Rijnmond, melaporkan absennya Hadj Moussa sesaat sebelum susunan pemain diumumkan. Van Bronckhorst memilih Schaken dan Nelson sebagai dua opsi lain di posisi sayap.

Tempat di starting XI bagi Schaken, yang baru berusia 17 tahun, paling menarik perhatian. Van Bronckhorst sudah menyatakan kepercayaannya kepada penyerang muda itu dalam konferensi pers pada Jumat.

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Van Bronckhorst masih memiliki dua pemain sayap lain, Gonçalo Borges dan Gaoussou Diarra, sebagai opsi cadangan. Kedua penyerang itu memulai derbi Rotterdam dari bangku cadangan.

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Sem Steijn, Oussama Targhalline, dan Van Persie juga harus puas menjadi pemain cadangan. Mereka mungkin diturunkan seiring berjalannya pertandingan.

Feyenoord juga masih belum bisa memainkan Jeremiah St. Juste. Bek itu harus menepi lebih lama daripada yang semula diharapkan, meski Van Bronckhorst berharap ia bisa kembali sebelum jeda musim dingin.

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Feyenoord perlu mengakhiri rentetan hasil yang sangat mengecewakan pada Sabtu malam. Klub itu gagal memenangi satu pun dari lima pertandingan resmi terakhirnya.

Van Bronckhorst berharap para pemainnya telah mendapatkan energi baru selama jeda internasional. "Pada akhirnya, tantangan bagi kami adalah kembali tampil segar dan menunjukkan energi sejak menit pertama besok," kata sang pelatih pada Jumat.

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Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Nelson, Ferri, Schaken.