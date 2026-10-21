Feyenoord tampil mengesankan dan melumat Real Betis di UEFA Youth League

Feyenoord U-19 mengoleksi sembilan poin di UEFA Youth League. Setelah menang atas FC Barcelona dan Como, mereka menang 4-1 saat bertandang ke markas Real Betis pada Rabu. Tim utama Feyenoord akan berlaga di fase grup Liga Champions pada Rabu malam.

Feyenoord mengawali laga dengan kurang baik. Carlos de Roa García membawa Real Betis unggul setelah hampir setengah jam pertandingan berjalan. Feyenoord bangkit dan menyamakan kedudukan lewat Ibrahim Faik. Keadaan semakin buruk bagi tim asal Spanyol itu ketika Iván Corralejo mendapat kartu merah setelah terlibat keributan.

Feyenoord unggul saat turun minum. Pada masa tambahan waktu babak pertama, Faik muncul di kotak penalti dan menuntaskan peluang dengan tenang. Kemenangan ketiga berturut-turut pun membayangi tim tamu asal Rotterdam.

Tim muda Feyenoord terus menekan setelah jeda. Pemain pengganti Finn Baks menyambar bola liar dengan tembakan keras ke gawang tim Spanyol itu. Kelvin Neijenhuis kemudian mengubah skor menjadi 1-4 setelah mengungguli pemain yang menjaganya dan mencetak gol.

Feyenoord masih mengalami kemunduran pada menit-menit akhir: Arman Nahany menerima kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan lebih awal. Namun, sepuluh pemain Real Betis pada akhirnya tidak mampu memanfaatkannya.

Feyenoord menuntaskan laga tandang itu dengan tenang dan kini mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan. Mereka berbagi posisi puncak fase grup Youth League bersama Slavia Praha.

Susunan pemain Feyenoord U-19: De Mol; Silva Dias, Schens, Plantinga, Slory; El Harmouz, Nahany, Faik; Schaken, Neijenhuis, Zinhagel.