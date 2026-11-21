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Feyenoord menelan kekalahan menyakitkan pada Sabtu malam. Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst takluk 2-3 di kandang dari Excelsior. Tim tamu yang juga berasal dari Rotterdam itu terakhir kali memenangi laga Eredivisie pada 5 September.

Feyenoord langsung tancap gas. Jerayno Schaken, yang menggantikan Hadj Moussa karena cedera, menyodorkan bola kepada Givairo Read. Bek Feyenoord itu melepaskan tembakan dari sudut sulit, tetapi tetap mampu menaklukkan kiper Stijn van Gassel: 1-0.

Dalam waktu enam menit, Excelsior sudah menyamakan kedudukan. Luciano Valente kehilangan bola, lalu sebuah umpan terobosan diberikan kepada Mario Domínguez, yang tidak menyia-nyiakan peluang saat berhadapan satu lawan satu dengan Ernst.

Menjelang turun minum, Feyenoord semakin terdesak. Aymen Sliti mampu menggiring bola hingga ke tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan. Bola hasil sepakannya membentur tiang.

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Bola pantul jatuh di kaki Mario Domínguez. Tembakan sang penyerang mengenai lengan Tsuyoshi Watanabe yang terjulur, sehingga wasit menunjuk titik penalti. Irakli Yegoian menaklukkan kiper Tjark Ernst.

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Tak lama kemudian, seisi De Kuip meminta penalti untuk Feyenoord setelah umpan silang dari sisi lapangan mengenai lengan Kasey Bos di kotak penalti. Wasit dan VAR menilai lengan Bos menempel pada tubuhnya dan membiarkan permainan berlanjut.

Sekitar 15 menit setelah babak kedua dimulai, Excelsior justru memperlebar keunggulan menjadi 1-3. Saat tendangan sudut diambil, Ernst keluar dari gawangnya, tetapi meleset jauh dari bola sehingga Casper Widell bisa menyundul bola masuk.

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Excelsior tidak lama mempertahankan keunggulan dua gol itu. Jan Plug, yang justru berstatus pemain pinjaman Feyenoord, menyundul umpan silang Gonzalo Borges melewati kipernya sendiri: 2-3.

Di sisa pertandingan, Feyenoord beberapa kali masih menciptakan peluang berbahaya, terutama dari sisi kiri, tempat Borges berulang kali berhasil melewati lawan yang menjaganya. Namun, upaya itu tidak menghasilkan gol.