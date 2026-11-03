Feyenoord tak berkutik dan kalah tanpa perlawanan dari Inter

Feyenoord tak berdaya saat menelan kekalahan di Liga Champions pada Selasa malam. Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst takluk 0-3 dari Internazionale di De Kuip. Gol-gol Yann Bisseck, Francesco Pio Esposito, dan Piotr Zielinski mengantar Inter meraih kemenangan meyakinkan. Feyenoord nyaris tak mampu memberikan perlawanan.

Van Bronckhorst memilih Thijs Kraaijeveld untuk bermain di posisi bek tengah menggantikan Tsuyoshi Watanabe, yang belum sepenuhnya bugar. Selebihnya, Feyenoord menurunkan nama-nama yang biasa dimainkan. Di kubu Inter, Marcus Thuram dan Pio Esposito tampil bersama di lini depan, antara lain karena Lautaro Martínez absen akibat cedera.

Feyenoord sudah tertinggal setelah delapan menit. Bisseck maju membantu serangan dan melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri ke sudut jauh: 0-1. Valente memprotes dugaan pelanggaran yang dilakukan pencetak gol tersebut, tetapi wasit Glenn Nyberg dan VAR tidak mengambil tindakan.

Setelah itu, tim tuan rumah kesulitan menemukan celah di pertahanan tim Italia tersebut. Setelah laga berjalan lebih dari setengah jam, Hadj Moussa mendapat peluang serius pertama. Ia mengecoh dua lawan sebelum menembak dari sudut sempit, tetapi kiper Josep Martínez melakukan penyelamatan untuk mencegah gol penyeimbang.

Saat Feyenoord tampak mulai bermain lebih baik, Inter kembali mencetak gol. Tembakan Djed Spence diblok, lalu Pio Esposito menyundul bola dari jarak dekat di tiang jauh. Penyerang itu mengungguli Mármol dalam duel udara, dan sundulannya mengenai bagian bawah mistar sebelum melewati garis gawang: 0-2.

Feyenoord masih berusaha membalas sebelum jeda, tetapi penyelesaian mereka kurang presisi. Ferri gagal mengontrol bola dengan baik setelah menerima umpan terobosan yang menjanjikan, sementara tembakan kaki kiri Read melambung jauh di atas gawang. Feyenoord pun memasuki jeda dengan ketertinggalan dua gol meski sedikit unggul dalam penguasaan bola.

Van Bronckhorst mengganti Vanhoutte dengan Tobias van den Elshout yang berusia 19 tahun saat jeda, tetapi keadaan tidak berbalik. Pada menit ke-54, Zielinski memastikan kemenangan Inter setelah membawa bola maju dan melepaskan tembakan kaki kiri yang masuk setelah mengenai sisi dalam tiang: 0-3. Ernst tak mampu menghentikan tembakan pemain asal Polandia itu.

Dengan sedikit kurang dari setengah jam tersisa, Van Bronckhorst memasukkan sejumlah pemain, termasuk Jerayno Schaken yang berusia 17 tahun dan Sem Steijn, tetapi Feyenoord tidak mampu bangkit. Inter bahkan sempat tampak mencetak gol keempat lewat Pio Esposito, tetapi golnya dianulir karena offside tipis.

Feyenoord pun tertahan di tiga poin dari empat laga Liga Champions dan harus berjuang keras melawan FC Porto, Viking FK, Galatasaray, serta RB Leipzig untuk mencapai babak play-off. Sementara itu, kemenangan di Rotterdam membawa Inter mengoleksi enam poin.