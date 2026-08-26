Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-METZAFP
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Feyenoord sudah mendengar mesin kas berdenting: klub Premier League ajukan tawaran untuk Igor Paixão

Transfers
Feyenoord

Sunderland ingin merekrut Igor Paixão dari Olympique Marseille, sebagaimana dilaporkan Sky Sports. Klub Premier League itu sudah mengajukan tawaran untuk pemain asal Brasil tersebut.

Marseille sedang terjepit secara finansial dan masih harus menjual pemain pada musim panas ini untuk menyeimbangkan neraca. Paixão memiliki nilai jual dan karena itu bisa dilepas.

Sunderland ingin mendatangkan seorang pemain sayap dan mantan pemain Feyenoord itu dianggap sebagai kandidat utama mutlak. Pelatih Regis Le Bris sangat mengaguminya.

Sunderland sudah mengajukan tawaran kepada Marseille, tetapi langsung ditolak. Besaran tawaran tersebut tidak diketahui. Menurut Transfermarkt, ia bernilai 35 juta euro.

Marseille sendiri membeli Paixão dari Feyenoord pada 2025. Ia masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030 di kota di selatan Prancis tersebut. Transfer ke Inggris bisa menjadi kabar baik bagi Feyenoord. Dalam transfer Paixão ke Marseille, Feyenoord menyepakati klausul persentase penjualan kembali sebesar 30 persen dari keuntungan pada transfer masa depan.

Penyerang berusia 26 tahun itu sejauh ini telah memainkan 43 pertandingan untuk Marseille. Dalam periode itu, ia mencetak 12 gol dan 8 kali menjadi pemberi assist untuk gol klub tersebut.

Jika transfer Paixão terwujud, maka di Sunderland ia akan bertemu tiga pemain Belanda: Robin Roefs, Jenson Seelt, dan Brian Brobbey.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google