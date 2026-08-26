Sunderland ingin merekrut Igor Paixão dari Olympique Marseille, sebagaimana dilaporkan Sky Sports. Klub Premier League itu sudah mengajukan tawaran untuk pemain asal Brasil tersebut.

Marseille sedang terjepit secara finansial dan masih harus menjual pemain pada musim panas ini untuk menyeimbangkan neraca. Paixão memiliki nilai jual dan karena itu bisa dilepas.

Sunderland ingin mendatangkan seorang pemain sayap dan mantan pemain Feyenoord itu dianggap sebagai kandidat utama mutlak. Pelatih Regis Le Bris sangat mengaguminya.

Sunderland sudah mengajukan tawaran kepada Marseille, tetapi langsung ditolak. Besaran tawaran tersebut tidak diketahui. Menurut Transfermarkt, ia bernilai 35 juta euro.

Marseille sendiri membeli Paixão dari Feyenoord pada 2025. Ia masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030 di kota di selatan Prancis tersebut. Transfer ke Inggris bisa menjadi kabar baik bagi Feyenoord. Dalam transfer Paixão ke Marseille, Feyenoord menyepakati klausul persentase penjualan kembali sebesar 30 persen dari keuntungan pada transfer masa depan.

Penyerang berusia 26 tahun itu sejauh ini telah memainkan 43 pertandingan untuk Marseille. Dalam periode itu, ia mencetak 12 gol dan 8 kali menjadi pemberi assist untuk gol klub tersebut.

Jika transfer Paixão terwujud, maka di Sunderland ia akan bertemu tiga pemain Belanda: Robin Roefs, Jenson Seelt, dan Brian Brobbey.