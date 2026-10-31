Feyenoord, PSV, dan NEC memanfaatkan aturan tak biasa di Piala Belanda; Ajax mengambil keputusan berbeda

Feyenoord, PSV, dan NEC memanfaatkan kesempatan untuk memainkan laga mereka di putaran kedua Piala KNVB Eurojackpot pada tanggal yang lebih belakangan. Hal itu dilaporkan Voetbal International.

Semula, pertandingan putaran kedua dijadwalkan pada 1, 2, dan 3 Desember. Namun, klub-klub yang berlaga di kompetisi Eropa memiliki opsi untuk menunda pertandingan mereka hingga 15, 16, atau 17 Desember.

Menurut VI, Feyenoord, PSV, dan NEC ingin memanfaatkan opsi tersebut. Ajax dan FC Twente juga memiliki kesempatan yang sama, tetapi memilih untuk tidak menggunakannya. AZ akan memutuskan belakangan apakah akan menerima tawaran itu.

Dalam undian piala, Feyenoord dipertemukan dengan GVVV (tandang), PSV akan menjamu Vitesse, sedangkan NEC bertandang ke markas Excelsior ‘31. Sekilas, hasil undian itu tidak terlalu berat. Namun, ketiga klub tetap lebih memilih memainkan laga tersebut pada tanggal yang lebih belakangan di bulan Desember.

Bagi Ajax dan FC Twente, penundaan sejak awal praktis bukan pilihan karena masih ada satu putaran pertandingan Conference League pada 17 Desember. Karena itu, mereka tetap akan memainkan laga piala masing-masing melawan FC Den Bosch (kandang) dan Fortuna Sittard (tandang) pada awal Desember.