Feyenoord merasa sangat kecewa dengan langkah gemilang Marcos Senesi selanjutnya

Marcos Senesi memiliki banyak pilihan klub. Bek AFC Bournemouth ini dapat bergabung dengan klub papan atas Inggris secara gratis setelah musim ini berakhir, sementara Tottenham Hotspur juga telah menunjukkan minat yang konkret. Namun, mantan klubnya, Feyenoord, merasa kecewa karena persentase royalti yang disepakati bertahun-tahun lalu kemungkinan besar tidak akan menghasilkan sepeser pun.

Pakar Transfermarkt Matteo Moretto menulis pada hari Sabtu bahwa agen Senesi sedang menjalin komunikasi intensif dengan Chelsea, Manchester United, dan tentu saja Spurs. "Klub-klub lain memiliki peluang yang jauh lebih kecil," tegas Moretto.

Senesi pindah dari Feyenoord ke Bournemouth pada musim panas 2022, yang membayar setidaknya lima belas juta euro dan di mana ia dengan cepat menjadi pilar utama. Kini, ia telah tampil dalam 122 pertandingan untuk The Cherries, yang pada Sabtu lalu, dengan Senesi sebagai bek tengah, berhasil mengalahkan pemuncak klasemen Arsenal (1-2).

Dalam negosiasi antara Feyenoord dan Bournemouth, pihak Rotterdam berhasil memaksakan persentase bagi hasil penjualan sebesar lima belas persen. Dalam beberapa tahun terakhir, Feyenoord tampaknya akan mendapat keuntungan dari hal itu, ketika Senesi dikaitkan dengan Juventus.

Namun, penjualan itu tak pernah terwujud, dan perpanjangan kontrak saat ini juga tampak sangat jauh. Senesi yang berusia 28 tahun memiliki banyak pilihan klub dan sebelumnya telah menyatakan ingin pindah. Tottenham tampaknya hanya menjadi opsi jika mereka terhindar dari degradasi dari Premier League.

Senesi, yang kini telah mengoleksi tiga caps untuk Argentina, bergabung dengan Eredivisie pada 2019. Di Feyenoord, yang mentransfer sekitar tujuh juta euro ke San Lorenzo, ia dengan cepat berkembang menjadi pemain andalan.

Ia tidak memenangkan trofi selama bermain di De Kuip, meskipun Senesi merupakan bagian penting dari tim yang mencapai final Conference League pada Mei 2022.