Untuk pertama kalinya sejak diperkenalkannya penghargaan bulanan VriendenLoterij Eredivisie, semua penghargaan jatuh ke satu klub: Feyenoord. Anis Hadj Moussa terpilih sebagai Pemain Terbaik Bulan Ini, Givairo Read sebagai Talenta Johan Cruyff Bulan Ini, dan Giovanni van Bronckhorst sebagai Pelatih Rinus Michels Bulan Ini.

Pemilihan Pemain Terbaik Bulan Ini dan Talenta Bulan Ini sudah ada sejak musim 2017/18. Sejak musim lalu, para pelatih juga mendapat sorotan lewat diperkenalkannya penghargaan Pelatih Bulan Ini.

Sebelumnya pernah terjadi bahwa pemain terbaik dan talenta terbaik sama-sama berasal dari satu klub, tetapi tiga pemenang dari satu klub tidak pernah terjadi hingga Jumat ini. Feyenoord tampil sangat baik pada bulan September di Eredivisie dengan sembilan poin dari tiga laga dan selisih gol +14.

Pada awal September, NEC disingkirkan dengan meyakinkan 1-3 di Goffertstadion. Sepekan kemudian, mereka menang telak 0-7 saat bertandang ke markas PEC Zwolle. Klub Rotterdam itu menutup akhir pekan sebelum jeda internasional dengan gaya lewat kemenangan meyakinkan 5-0 atas FC Utrecht.

Pertandingan berikutnya FEY Eredivisie 12.45 AZ

Hadj Moussa untuk kedua kalinya dalam kariernya meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini. Pemain Aljazair itu mencetak dua gol saat melawan PEC dan FC Utrecht, dan dengan itu, bersama rekan setimnya Nacho Ferri, menjadi top skor bulan ini.

Hadj Moussa yang efisien melepaskan tujuh tembakan dalam periode tersebut, dengan empat di antaranya tepat sasaran. Semua tembakan tepat sasaran itu berbuah gol. Empat golnya lahir dari nilai Expected Goals (xG) yang hanya 0,8.

Read juga sudah pernah merasakan penghargaan Talenta Bulan Ini sebelumnya. Bek kanan berusia 20 tahun itu menerima penghargaan individu tersebut untuk kedua kalinya. Bahwa ia memenangi penghargaan itu tidak terlalu mengejutkan mengingat kontribusi ofensifnya yang besar pada September, yakni empat assist.

Secara defensif, ia juga menunjukkan perannya. Read tiga kali merebut kembali bola di sepertiga akhir lapangan dan mencatatkan delapan tekel, enam di antaranya sukses. Selain itu, Feyenoord mencatatkan clean sheet dalam dua dari tiga pertandingan liga.

Van Bronckhorst belum pernah sebelumnya dinobatkan sebagai Pelatih Bulan Ini. Hanya pada April 2018 Feyenoord di bawah asuhan Van Bronckhorst mencetak lebih banyak gol dalam satu bulan: sembilan belas. Saat itu, Feyenoord membutuhkan lima pertandingan untuk mencapainya.

Eredivisie memuji Van Bronckhorst atas fakta bahwa ia 'menjaga banyak kontinuitas dalam susunan starter-nya sepanjang bulan' serta keberaniannya memainkan pemain muda. Ia memberi menit bermain kepada Jerayno Schaken dan Jivayno Zinhagel yang sama-sama berusia tujuh belas tahun, dan melihat kedua talenta itu mencetak gol.



