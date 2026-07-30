Feyenoord dengan tegas menolak tawaran pembuka FC Twente untuk Jerayno Schaken, demikian dilaporkan ESPN. Klub berjuluk Tukkers itu kabarnya mengajukan satu juta euro untuk penyerang berusia tujuh belas tahun tersebut, tetapi klub Rotterdam itu tidak berniat melepas talenta mereka pada musim panas ini. Direktur teknik Erik ten Hag kini disebut tengah menyiapkan tawaran yang lebih baik.

Pada Kamis pagi, De Telegraaf sudah melaporkan bahwa FC Twente telah mengajukan tawaran senilai satu juta euro kepada Feyenoord. Klub asal Enschede itu ingin memboyong Schaken dari De Kuip dan melihatnya sebagai tambahan kekuatan untuk masa depan, dengan prospek menit bermain di Eredivisie.

Menurut ESPN, direktur Feyenoord Dévy Rigaux langsung menolak proposal tersebut. Di internal klub Rotterdam, putra mantan pemain internasional Belanda dan eks pemain Feyenoord Ruben Schaken itu dipandang sebagai pemain dengan potensi besar, sehingga kepindahan pada saat ini tidak bisa dibicarakan.

Schaken pindah secara gratis tahun lalu dari sc Heerenveen ke Feyenoord. Dalam persiapan pramusim kali ini, sang penyerang belum tampil di bawah pelatih Giovanni van Bronckhorst, tetapi hal itu tidak menghalangi klub untuk menyatakan kepercayaan besar kepadanya.

FC Twente tampaknya belum menyerah meski sudah mendapat penolakan. Menurut ESPN, klub itu diperkirakan akan kembali dalam waktu dekat dengan tawaran kedua dengan harapan bisa membuat Feyenoord mulai ragu.

Niat Tukkers adalah langsung memasukkan Schaken ke tim utama asuhan pelatih John van den Brom. Di sana ia diharapkan bisa menambah persaingan di lini depan dan memberikan opsi serangan tambahan.

Update 16.00 - Algemeen Dagblad: Feyenoord dan FC Twente belum berbicara soal Schaken

Menariknya, Algemeen Dagblad membantah pemberitaan mengenai tawaran resmi tersebut. Surat kabar itu melaporkan bahwa FC Twente memang tertarik kepada Schaken, tetapi sejauh ini belum ada pendekatan konkret. Menurut AD, Feyenoord dan FC Twente bahkan belum melakukan pembicaraan satu sama lain mengenai pemain sayap berusia tujuh belas tahun itu.