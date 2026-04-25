Feyenoord menjadi pemenang besar berkat hasil pertandingan antara FC Twente dan NEC

FC Twente gagal meraih kemenangan kandang atas NEC pada Sabtu lalu: 1-1. The Tukkers memulai pertandingan dengan agresif dan segera unggul. Tim yang menjadi runner-up di final piala itu berjuang keras untuk bangkit dan pasti kecewa karena gagal membawa pulang kemenangan dari Grolsch Veste.

The Tukkers memulai dengan agresif dan cepat membuka skor. Sondre Ørjasæter memanfaatkan kesalahan Eli Dasa dan tetap tenang saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper Gonzalo Cretazz. Twente terus menekan dan melihat tembakan Mats serta Daan Rots dihalau oleh kiper NEC.

NEC mengalami kesulitan besar di babak pertama di Enschede. Meskipun demikian, tim tamu masuk ke ruang ganti dengan skor imbang 1-1. Philippe Sandler dengan cerdik mengoper bola kepada Bryan Linssen, dan penyerang berusia 35 tahun itu tidak membuang peluang saat berhadapan satu lawan satu dengan Lars Unnerstall. Beberapa menit kemudian, Kodai Sano melepaskan tembakan yang melebar tipis di samping gawang Twente.

Tak lama sebelum jeda, Unnerstall menyelamatkan Twente dari ketertinggalan dengan menepis tendangan bebas Sano menggunakan kakinya. Situasi di Grolsch Veste jelas berbalik, dengan NEC tiba-tiba menjadi pihak yang lebih dominan. Setelah babak kedua dimulai, tim asal Nijmegen itu tetap tampil agresif dan Twente kesulitan di kandang sendiri.

John van den Brom melakukan pergantian pada menit ke-65 dan memasukkan Ricky van Wolfswinkel serta Robin Pröpper, menggantikan Sam Lammers dan Ruud Nijstad. NEC terus melancarkan serangan, dan terutama Linssen serta Tjaronn Chery sesekali menjadi momok bagi pertahanan Twente. Chery kecewa saat tendangannya dari serangan balik melambung tipis di atas mistar gawang.

Twente berhasil bertahan di menit-menit akhir meski mendapat tekanan dari NEC dan pasti merasa lega dengan hasil imbang ini. Tim asal Nijmegen ini terutama merasa senang karena berhasil membalas kekalahan memalukan 5-1 dari AZ di final piala dan berterima kasih kepada Crettaz atas penyelamatan luar biasa atas sundulan Pröpper di masa tambahan waktu.

NEC tetap berada di posisi ketiga di Vriendenloterij Eredivisie, tertinggal tiga poin dari Feyenoord dan unggul satu poin atas Ajax, yang menang 0-2 di kandang NAC Breda. Twente memiliki 54 poin sama seperti Ajax, namun selisih golnya sedikit lebih buruk. Masih tersisa tiga pekan pertandingan di Belanda.