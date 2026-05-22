Feyenoord mengincar calon pengganti Read, namun biaya transfer tampaknya menjadi kendala

Givairo Read menjadi incaran serius Manchester City, seperti yang terungkap pekan ini. Feyenoord tampaknya sudah mengincar calon penggantinya, meskipun harga yang diminta untuk bek kanan tersebut mungkin menjadi kendala bagi klub asal Rotterdam itu.

Menurut ESPN, Feyenoord telah memasukkan Bart van Rooij ke dalam daftar incaran setelah penampilannya yang gemilang bersama FC Twente. Bek sayap tersebut tampaknya akan bergabung dengan Wolverhampton Wanderers pada bursa transfer musim dingin, namun pihak Twente akhirnya menolak tawaran sebesar sepuluh juta euro.

Beberapa bulan kemudian, Van Rooij dikaitkan dengan Feyenoord, meskipun ia masih terikat kontrak di Enschede hingga pertengahan 2028. Namun, Read harus dijual terlebih dahulu sebelum pemain yang menempati peringkat kedua dalam Vriendenloterij Eredivisie ini mungkin akan bergabung dengan Twente.

Harga yang diminta Twente untuk Van Rooij kabarnya berada di atas sepuluh juta euro. Oleh karena itu, masuk akal jika bek kanan berusia 24 tahun ini lebih memilih petualangan di luar negeri. Transfermarkt memperkirakan nilai pasarnya saat ini sebesar sembilan juta euro.

Van Rooij didatangkan dari NEC pada 2024 dan telah menjadi andalan di lini pertahanan tim asuhan John van den Brom. Dua tahun setelah debutnya, ia telah mencatatkan 82 penampilan di semua kompetisi. Bek ini bahkan telah mengenakan ban kapten sejak Februari.

Sementara itu, Read terkesan dengan minat Manchester City, demikian dilaporkan 1908 pada Kamis. Klub raksasa Inggris tersebut berada di posisi terdepan untuk membujuk bek kanan berusia 19 tahun dari Feyenoord tersebut.

Kemungkinan besar Read telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama Feyenoord. Pemain timnas junior Belanda ini tampaknya akan mengakhiri kariernya dengan catatan 54 pertandingan resmi, di mana ia mencetak 5 gol dan 11 assist. Sudah lama diketahui bahwa Read sedang dipantau oleh Bayern München dan Manchester City. Destinasi yang terakhir disebutkan tampaknya menjadi pilihannya. Harga jual minimalnya tampaknya berada di angka 40 juta euro.