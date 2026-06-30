Feyenoord menggabungkan acara perkenalan Nacho Ferri dengan pengumuman besar lainnya

Nacho Ferri (21) adalah penyerang baru Feyenoord. Pemain yang diproyeksikan sebagai pengganti Ayase Ueda (27), yang pernah berlaga di Piala Dunia, telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030.

Ferri, yang berasal dari Spanyol, dilaporkan didatangkan dari KVC Westerlo dengan biaya transfer sebesar 8 juta euro. Jumlah tersebut pada akhirnya dapat meningkat hingga total 10 juta euro.

Ferri, yang diperkenalkan dengan mengenakan seragam kandang baru, menanggapi transfernya melalui situs web klub. “Saya sangat menantikan untuk bermain bagi Feyenoord.”

“Selama dua tahun terakhir, saya banyak belajar di Belgia dan saya merasa kini saatnya untuk melangkah ke level yang lebih tinggi, ke klub besar seperti Feyenoord. Dari ‘t Kuipje di Westerlo ke De Kuip di Rotterdam: rasanya ini adalah langkah yang sempurna.”

“Saya tahu Feyenoord adalah klub dengan sejarah yang kaya, tetapi terutama juga memiliki ambisi besar menuju masa depan. Selain itu, musim depan kami akan berlaga di Liga Champions. Itu bukan hanya sesuatu yang saya nantikan. Hal itu juga berlaku bagi kami semua. Saya tidak sabar untuk bertemu semua orang dan memulai,” tutup Ferri dalam perkenalan dirinya.

Di Feyenoord, Ferri akan mengenakan nomor punggung 19 selama masa pramusim. Pihak klub asal Rotterdam ini menekankan bahwa nomor punggung masih dapat berubah hingga dimulainya musim, saat susunan pemain definitif ditetapkan.

Editor Voetbalzone, Daily Loos, menulis artikel mendalam tentang Ferri minggu ini. Artikel tersebut dapat dibaca melalui tautan ini.