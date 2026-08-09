Ayase Ueda diminati Fenerbahce, yang kini telah mengajukan tawaran pertama kepada Feyenoord, demikian dilaporkan Voetbal International. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah pemain Jepang itu benar-benar ingin pindah ke Turki.

Dalam beberapa pekan terakhir, ada banyak perkembangan terkait top skor Eredivisie musim lalu itu. Dari Premier League dikabarkan ada minat terhadap sang penyerang. Brighton & Hove Albion dan Leeds United disebut telah menghubungi klub Rotterdam tersebut. Namun, belum ada tawaran konkret, sementara Fenerbahce kini sudah bergerak lebih jauh.

Menurut VI, tawaran serius telah diajukan untuk Ueda, sehingga Feyenoord akan duduk semeja dengan klub Turki tersebut. Dévy Rigaux telah membuktikan dirinya sebagai negosiator yang alot, tetapi disebut bersedia menjual ujung tombak andalannya. Dengan begitu, anggaran bisa dibebaskan untuk sisa periode transfer.

Kabarnya, klub Rotterdam itu ingin menerima sekitar 25 juta euro untuk penyerang Jepang tersebut. Namun, belum jelas apakah Ueda tertarik pada kepindahan ke Süper Lig, mengingat ia disebut mengincar transfer ke Premier League.

Menurut Voetbal International, Rigaux akan bersikap lebih lunak dalam negosiasi dibanding saat pembicaraan dengan AS Roma mengenai Givairo Read, yang pada akhirnya mundur. Ueda masih terikat kontrak dua tahun lagi dan boleh pergi jika angka yang diinginkan terpenuhi. Jika sang penyerang terbuka untuk pindah ke Fenerbahce, direktur teknik itu ingin segera menuntaskan kesepakatan.

Calon pengganti penyerang 27 tahun itu sudah menunggu di belakang layar. Nacho Ferri direkrut musim panas ini dari KVC Westerlo dengan nilai sepuluh juta euro. Shaqueel van Persie juga terus mendesak masuk, meski Giovanni van Bronckhorst sejauh ini lebih sering memainkannya sebagai winger kanan.

Di posisi itu juga bermain Anis Hadj Moussa, yang juga diharapkan menghasilkan dana besar bagi klub Rotterdam tersebut. Sebelumnya terungkap bahwa pemain sayap itu diminati antara lain oleh Como 1907, Paris FC, dan Sunderland.