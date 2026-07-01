Feyenoord menerima tawaran pertama dari Prancis untuk gelandang tersebut

Lille OSC telah mengajukan tawaran awal kepada Feyenoord untuk Gjivai Zechiël, demikian dilaporkan FR12.nl pada Rabu. Klub asal Prancis yang berlaga di Liga Champions ini memandang Zechiël sebagai tambahan kekuatan yang serius untuk lini tengah mereka.

Zechiël tampil mengesankan musim lalu saat dipinjamkan ke FC Utrecht dan baru-baru ini mulai mengikuti persiapan musim baru bersama Feyenoord. Terutama berkat penampilannya yang gemilang di De Galgenwaard, minat dari klub luar negeri pun semakin meningkat.

Lille telah mengajukan tawaran pertama untuk gelandang yang terikat kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2028 ini, meskipun belum jelas apa keputusan yang akan diambil Feyenoord. Transfermarkt memperkirakan nilai pasarnya saat ini sebesar sepuluh juta euro.

Zechiël telah melakukan pertemuan awal dengan jajaran manajemen Lille. Kini tinggal menunggu apakah pemain Feyenoord tersebut pada akhirnya akan memilih pindah ke Ligue 1.

Gelandang muda (22) ini telah meniti karier di berbagai tim junior Feyenoord dan kini telah tampil dalam 16 pertandingan bersama tim utama. Musim lalu, ia membela FC Utrecht sebanyak 50 kali, dengan mencetak 10 gol dan 10 assist.

Di Feyenoord, Zechiël tidak lagi bekerja sama dengan Robin van Persie, yang baru-baru ini dipecat. Kini, Giovanni van Bronckhorst dan Sipke Hulshoff memimpin tim di Rotterdam.