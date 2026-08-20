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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Feyenoord menerima tawaran dari Premier League untuk Targhalline

Transfers
Feyenoord

Oussama Targhalline menjadi pemain yang diminati. Jurnalis Italia Gianluca Di Marzio melaporkan pada Kamis bahwa ada empat klub yang tertarik kepada gelandang Feyenoord tersebut.

Menurut Di Marzio, Hull City berada di posisi terdepan untuk memboyong pemain Feyenoord itu. Klub yang promosi ke Premier League tersebut sudah mengajukan dua tawaran kepada Feyenoord.

Porto asuhan Francesco Farioli juga mengikuti perkembangan seputar Targhalline dengan minat besar. Selain itu, Atalanta dan Bologna juga ikut memburu sang pemain, demikian ditekankan Di Marzio pada Kamis.

Dalam waktu dekat, Targhalline akan mempertimbangkan semua opsi. Setelah itu, ia akan memutuskan apakah masa depannya ada di Feyenoord atau petualangan di kompetisi elite Eropa lebih menjadi pilihannya.

Feyenoord sendiri sama sekali tidak sependapat dengan pemberitaan ESPN mengenai Targhalline. Pemegang hak siar, termasuk untuk Eredivisie, itu sebelumnya menulis pada Rabu bahwa sang gelandang dan klubnya sedang menuju perpisahan.

Eredivisie
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Cambuur
CAM
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Feyenoord
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Kemungkinan perpisahan itu disebut merupakan akibat dari negosiasi kontrak yang berjalan mengecewakan. Feyenoord awalnya memang berencana memperbarui kontrak Targhalline, demikian disebutkan. Namun, pembicaraan itu kemudian berujung pada kekecewaan bagi Targhalline, menurut ESPN.

Targhalline duduk di bangku cadangan selama 90 menit pada Minggu saat Feyenoord hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Go Ahead Eagles. Kontraknya di De Kuip berlaku hingga musim panas 2028.
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