Feyenoord mendatangkan pengganti yang layak untuk Pascal Bosschaart

Adrie Poldervaart akan menjadi pelatih baru Feyenoord U-21, demikian dilaporkan 1908. Pelatih berusia 55 tahun ini sedang membawa Quick Boys menuju gelar juara Divisi Kedua, namun tahun depan ia akan memimpin tim junior utama Feyenoord.

Dengan demikian, Feyenoord berhasil merekrut pengganti yang layak untuk Pascal Bosschaart (46) yang akan pindah ke FC Dordrecht. Di Krommedijk, ia akan menjadi asisten sahabatnya, Dirk Kuijt.

Poldervaart akan pindah dari Quick Boys setelah musim ini, di mana ia menunjukkan performa yang sangat baik. Sebelumnya, ia pernah bekerja sebagai pelatih kepala di De Graafschap dan Excelsior, serta di berbagai klub amatir.

Poldervaart juga pernah menjadi asisten Danny Buijs di FC Groningen dan Fortuna Sittard. Feyenoord pun berinvestasi pada seorang pelatih berpengalaman, yang bertugas mengantarkan tim U-21 ke Divisi Dua.

Sebelumnya, mantan pemain Feyenoord Thomas Buffel juga dikaitkan dengan posisi pengganti Bosschaart. Namun, Poldervaart yang berhasil memenangkan persaingan.

Selain itu, Bosschaart tetap terikat kontrak di De Kuip. Pelatih tim U-21 Feyenoord saat ini akan dipinjamkan oleh klub asal Rotterdam tersebut ke klub di Divisi Keuken Kampioen hingga pertengahan 2028.

Di bawah kepemimpinan pelatih sementara Bosschaart, Feyenoord mencatatkan hasil yang mengesankan di Liga Champions tahun lalu. Klub asal Rotterdam itu menyingkirkan AC Milan dalam dua pertandingan dan berhasil melaju ke babak berikutnya di turnamen Eropa tersebut.