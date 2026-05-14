Feyenoord mencapai kesepakatan prinsip: direktur baru akan segera diperkenalkan

Robert Eenhoorn (58) akan menjadi direktur utama baru Feyenoord. Pejabat klub asal Rotterdam ini akan menggantikan Dennis te Kloese yang akan hengkang ke CF Monterrey di De Kuip.

Menurut Feyenoord Transfermarkt yang biasanya dapat diandalkan, klub asal Rotterdam tersebut telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Eenhoorn.

Kesepakatan ini sedang dituangkan ke dalam dokumen, dan setelah itu, perkenalan Eenhoorn di De Kuip akan segera menyusul.

Feyenoord bekerja sama dengan seorang pejabat yang sudah lama menjadi incaran utama di dalam klub. Para pendukung juga sangat menantikan kedatangannya.

Setelah kariernya sebagai pemain bisbol papan atas, Eenhoorn berkembang menjadi seorang pejabat terkenal di dunia sepak bola profesional Belanda. Antara tahun 2014 dan 2024, ia menjabat sebagai direktur umum yang sukses di AZ.

Te Kloese akan resmi meninggalkan Feyenoord pada 1 Juli. Eenhoorn langsung mendapat tugas penting untuk menunjuk direktur teknis baru.

Selanjutnya, duet ini pasti akan membahas posisi pelatih kepala yang dijabat oleh Robin van Persie. Minggu lalu, pelatih asal Rotterdam ini membuktikan kemampuannya dengan membawa Feyenoord ke Liga Champions.