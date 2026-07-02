Feyenoord menargetkan 6 juta euro: 'Dia diburu oleh semua orang'

FC Twente tetap berharap Ramiz Zerrouki benar-benar bergabung. Hal itu diungkapkan oleh pelatih kepala John van den Brom dalam wawancara dengan Tubantia.

Pada prinsipnya, Zerrouki akan kembali ke Feyenoord setelah Piala Dunia, tetapi di De Kuip, gelandang bertahan berusia 28 tahun itu tampaknya sudah tidak lagi menjadi andalan.

Twente berusaha sekuat tenaga untuk merekrut Zerrouki, demikian diakui Van den Brom. “'Ramiz adalah pilihan utama bagi saya. Bukan hanya bagi saya, tetapi bagi seluruh klub.”

“Saya tidak perlu bersikap rumit soal ini. Ya, saya sangat berharap dia datang, tapi saya tidak tahu apakah itu mungkin. Itu bukan urusan saya. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah menghubunginya.”

“Dan semua orang ikut serta dalam hal ini. Dia diburu oleh semua orang, haha. Jika berhasil membawa Ramiz kembali, kami masih memiliki semua gelandang dari musim lalu. ‘Keinginan adalah ibu dari pemikiran,’ begitulah kata orang,” tutup Van den Brom pesannya.

Feyenoord dilaporkan meminta bayaran sebesar 6 juta euro untuk Zerrouki, yang telah ditawarkan ke berbagai klub.

Satu hal yang pasti, Gjivai Zechiel tidak akan bertahan lebih lama lagi di klub tempatnya bermain sementara. Menurut Algemeen Dagblad, dia tidak mungkin direkrut oleh FC Utrecht.