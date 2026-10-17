Feyenoord meraih kemenangan dramatis saat bertandang ke markas Telstar pada Sabtu malam. Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst menang 4-3 dalam laga sarat gol. Sem Steijn berperan penting bagi tim asal Rotterdam itu lewat dua golnya, sementara kemenangan tersebut membuat Feyenoord semakin menjauh dari PSV.

Van Bronckhorst membuat empat perubahan pada susunan pemain inti dibandingkan laga Liga Champions melawan Como yang dimenangi 3-2. Tsuyoshi Watanabe dan Thijs Kraaijeveld menjadi duet bek tengah, sedangkan Steijn dan Gaoussou Diarra juga mendapat kesempatan tampil sejak awal; Jeremiah St. Juste, Javi López, Luciano Valente, dan Oussama Targhalline duduk di bangku cadangan. Di kubu Telstar, pelatih Henk Brugge memilih untuk tidak menurunkan kapten Jeff Hardeveld dan menempatkannya di bangku cadangan.

Feyenoord mengawali laga dengan sempurna di Velsen-Zuid dan hanya membutuhkan 25 detik untuk membuka skor. Givairo Read menerobos sisi kanan, lalu umpan silangnya sampai kepada Diarra di tiang jauh. Diarra melepaskan tembakan mantap yang berbuah gol: 0-1. Itu menjadi gol tercepat di Eredivisie musim ini, tetapi Telstar tidak menyerah begitu saja dan sempat mengancam, antara lain melalui Martha.

Pada menit ke-21, Nacho Ferri menggandakan keunggulan Feyenoord setelah sundulan Watanabe dari sepak pojok membentur mistar dan penyerang asal Spanyol itu menyambar bola pantul ke gawang. Itu merupakan gol keenam Ferri di liga, yang membuatnya menyamai jumlah gol pencetak gol terbanyak Eredivisie, Søren Tengstedt. Namun, Telstar bangkit ketika Charles Vanhoutte kehilangan bola dan Owusu mengejutkan kiper Tjark Ernst lewat tembakan jarak jauh yang melayang tak menentu: 1-2. Kiper asal Jerman itu patut menyalahkan dirinya sendiri atas gol tersebut.

Feyenoord merespons nyaris seketika. Dua menit kemudian, Steijn kembali membuat timnya unggul dua gol. Gjivai Zechiël mengirim umpan terobosan yang sangat baik kepada Read, lalu bek kanan itu menyodorkan bola matang untuk Steijn, yang mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-3. Meski demikian, Telstar belum menyerah dan kembali mendekat pada menit ke-37 ketika Patrick Brouwer memanfaatkan serangan Owusu yang gagal dituntaskan dengan baik, lalu mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-3.

Selepas jeda, pertandingan tetap berlangsung sengit. Setelah laga berjalan sedikit lebih dari 50 menit, Feyenoord mendapat peluang emas untuk kembali memperlebar keunggulan. Wasit Jeroen Manschot memberikan penalti setelah bola diduga mengenai tangan bek Telstar, Soualhia. Keputusan itu tetap berlaku meski VAR melakukan pemeriksaan panjang. Steijn tidak goyah dan mencetak gol keduanya malam itu dari titik penalti pada menit ke-57: 2-4.

Van Bronckhorst kemudian melakukan pergantian dengan memasukkan Javi López dan Oussama Targhalline untuk menggantikan Kraaijeveld dan Vanhoutte, sementara Telstar juga memasukkan pemain baru, Jelani Seedorf, untuk menggantikan Thórisson. Tuan rumah tetap yakin bisa meraih hasil dan kembali memperkecil ketertinggalan pada menit ke-69 berkat sundulan apik Noach Shenkman yang mengubah skor menjadi 3-4. Feyenoord pun untuk ketiga kalinya harus khawatir keunggulan nyaman mereka akan terlepas.

Pada akhirnya, Feyenoord mampu mempertahankan keunggulan tipis dan mencatat kemenangan kelima beruntun di semua kompetisi. Tim asal Rotterdam itu memanfaatkan sepenuhnya kekalahan mengejutkan PSV 2-1 dari ADO Den Haag pada Sabtu sebelumnya dan memperbesar keunggulan mereka atas tim asal Eindhoven itu menjadi empat poin. Dengan demikian, Feyenoord memberi pukulan telak kepada rivalnya sepekan sebelum kedua tim bertemu di Eindhoven pada Minggu, 25 Oktober. Sementara itu, Telstar berada di posisi ke-15.