Feyenoord memperkenalkan Robert Eenhoorn, kandidat idaman, sebagai direktur utama

Robert Eenhoorn akan menjadi direktur utama baru Feyenoord, demikian diumumkan klub asal Rotterdam tersebut melalui siaran pers resmi.

Pejabat berusia 58 tahun ini, yang memimpin AZ antara tahun 2014 dan 2024, akan resmi mulai bertugas di De Kuip mulai 1 Juli.

Setelah Dennis te Kloese mengumumkan pengunduran dirinya dari Feyenoord, Eenhoorn yang berasal dari Rotterdam ini hampir secara universal disebut-sebut sebagai kandidat impian. Kini saatnya telah tiba.

Melalui situs web klub, Eenhoorn untuk pertama kalinya angkat bicara. “Tidak akan mengejutkan siapa pun bahwa sebagai orang yang lahir dan besar di Rotterdam, saya sangat bangga bisa bergabung dengan Feyenoord.”

“Ketika beberapa waktu lalu saya dihubungi mengenai kemungkinan menggantikan Te Kloese, kami telah berdiskusi panjang lebar mengenai peran saya dan pandangan saya terhadap klub serta visi klub itu sendiri. Itu adalah percakapan yang produktif, dan setelah itu saya merasa bahwa Feyenoord adalah pilihan yang tepat bagi saya,” kata Eenhoorn.

Eenhoorn menantikan tantangan barunya. “Tidak terkecuali karena menurut saya, setelah beberapa tahun yang baik, klub ini sudah waktunya untuk langkah baru, atau sebut saja langkah lanjutan. Yang terpenting adalah kita bersama-sama merumuskan arah yang tepat dan menjalankannya. Tantangannya adalah memastikan identitas historis Feyenoord tetap terjaga, namun juga menciptakan semua syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi olahraga elit modern.”

Toon van Bodegom, ketua dewan komisaris Feyenoord, juga angkat bicara. “Bahwa nama Robert sangat menonjol di daftar kami, tentu saja bukan hal yang mengejutkan. Pengalaman dan latar belakangnya berperan dalam hal itu. Namun, yang lebih penting daripada riwayat hidup adalah apakah visi seseorang selaras dengan visi klub dan apakah Anda yakin bahwa ia dapat memberikan arahan terhadap hal-hal yang dapat ditingkatkan dan membantu klub untuk maju kembali. Itulah yang terjadi.”