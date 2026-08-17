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Feyenoord memperkenalkan Javi López dan langsung mengumumkan nomor punggungnya

Transfers
Feyenoord
Real Sociedad
J. Lopez

Feyenoord pada Senin malam mengonfirmasi kedatangan Javi López. Bek kiri berusia 24 tahun itu dipinjam dari Real Sociedad untuk musim ini. Setelah itu, klub Rotterdam tersebut memiliki opsi untuk merekrutnya secara permanen.

"Saya bangga bisa membela klub besar dan ambisius seperti Feyenoord," kata López di situs resmi klub barunya. Pemain asal Spanyol itu akan mengenakan nomor punggung 16 di De Kuip.

"Saya tidak sabar untuk bergabung dengan tim, karena saya ingin secepat mungkin memberi kontribusi bagi klub, rekan setim saya, dan para suporter. Saya akan memberikan segalanya dengan seragam ini agar kami bisa bersama-sama merasakan momen-momen indah dan meraih kesuksesan."

López, yang memiliki tinggi 1,83 meter, adalah seorang bek kiri yang masih terikat kontrak dengan Real Sociedad hingga pertengahan 2030. Musim lalu ia dipinjamkan ke Real Oviedo, tempat ia menjadi pemain inti.

López, yang lahir di Tenerife, sejauh ini telah memainkan 38 pertandingan untuk tim utama Real Sociedad, klub yang mengontraknya sejak 2024. Saat itu klub membayar 6,5 juta euro untuk memboyongnya dari Deportivo Alavés.

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Feyenoord sangat membutuhkan bek kiri baru, karena Jordan Bos dan Gijs Smal mengalami cedera. Karena itu, rekrutan anyar Mika Mármol bermain di posisi tersebut dalam beberapa laga terakhir.

Pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst juga bisa mengandalkan pemain muda Tijme Wessels untuk posisi bek kiri. Bek berusia 19 tahun itu juga segera memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2029, demikian dilaporkan Voetbal International baru-baru ini.

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