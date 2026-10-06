Feyenoord melihat pemain yang terakhir kali tampil pada 12 April kembali

Jakub Moder berada di jalur pemulihan di Feyenoord. Klub Rotterdam itu pada Selasa membagikan foto-foto yang menunjukkan gelandang asal Polandia tersebut menjalani latihan. Masih belum diketahui kapan Moder akan kembali ke tim utama.

Terlihat bahwa Moder terlibat duel dengan Gonçalo Borges, yang mengindikasikan bahwa pemain Polandia itu sudah bisa kembali menanggung beban. Moder absen dalam beberapa bulan terakhir di Feyenoord karena cedera lutut yang membandel.

Giovanni van Bronckhorst sebelumnya mengungkapkan harapan bahwa Moder akan kembali ke Feyenoord sekitar periode jeda internasional. Bisa jadi ia akan masuk dalam skuad pertandingan pada Sabtu untuk duel kandang melawan AZ.

Moder terakhir kali bermain untuk Feyenoord pada 12 April tahun ini, ketika pada hari itu timnya bermain imbang 1-1 melawan NEC. Gelandang 27 tahun itu sejak saat itu bergelut dengan keluhan lutut yang serius, yang membuatnya mustahil untuk bermain.

Anis Hadj Moussa dan Tsuyoshi Watanabe kembali dari periode jeda internasional dengan sedikit keluhan. Namun, keduanya berada di lapangan latihan pada Selasa dan tampak siap untuk laga besar Feyenoord melawan AZ.

Pengamat klub Martijn Krabbendam melaporkan dalam podcast Dick Voormekaar bahwa Hadj Moussa dan Watanabe tetap tersedia untuk akhir pekan ini. Van Bronckhorst akan memberikan kejelasan pada Jumat dalam sebuah sesi pers.