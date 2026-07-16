Feyenoord melepas Wellenreuther dan menambah dana sebesar satu juta euro

Timon Wellenreuther secara resmi pindah dari Feyenoord ke VfL Wolfsburg, di mana ia menandatangani kontrak selama tiga musim. Klub asal Jerman tersebut membayar sekitar satu juta euro untuk kiper berusia tiga puluh tahun itu. Wellenreuther bermain selama empat musim di De Kuip.

''Saat pertama kali datang ke sini, saya tidak tahu apa yang bisa saya harapkan. Waktu saya di sini telah memberi saya jauh lebih banyak daripada yang mungkin pernah saya bayangkan. Saya datang sebagai pemain cadangan dan kini bisa pergi sebagai kapten. Seorang kapten yang sangat bangga. Karena Feyenoord bukan sekadar klub biasa, melainkan unik dalam segala hal. Saya benar-benar mengalami momen-momen tak terlupakan di sini dan merasakan penghargaan sejak menit-menit pertama saya. Penghargaan itu semakin tumbuh, sama seperti cinta saya terhadap klub dan para pendukungnya,” tulis Wellenreuther yang penuh rasa syukur di situs web Feyenoord.

Meninggalkan Feyenoord bukanlah hal yang mudah, demikian ditekankan oleh pemain berpengalaman yang akan hengkang ini. “Saya akan merindukan pengalaman intens bersama-sama itu. Sampai sekarang pun, orang-orang masih menyinggung ‘penyelamatan’ itu dalam perebutan gelar juara pada tahun 2023. Kenangan seperti itulah yang ingin Anda tinggalkan sebagai penjaga gawang; saya senang bisa memberikan hal itu.”

“Memenangkan gelar juara nasional sungguh luar biasa, begitu pula pertandingan-pertandingan Liga Champions yang hebat di dalam dan di luar De Kuip, serta kemenangan di Piala KNVB dan Johan Cruijff Schaal. Merupakan suatu kehormatan bisa mengenakan seragam ini dan bermain untuk klub ini. Sebagian dari diriku akan selalu menjadi bagian dari Feyenoord. Kepada semua orang di dalam klub dan yang menyimpan Feyenoord di hatinya: terima kasih atas segalanya,” kata Wellenreuther.

Wellenreuther tampil 125 kali sebagai penjaga gawang di Feyenoord dan mencatatkan 37 clean sheet. Ia meninggalkan Rotterdam-Zuid dengan membawa gelar juara liga, Piala KNVB, dan Piala Johan Cruijff dalam daftar prestasinya.

“Dengan Timon, kami mendatangkan seorang kiper yang telah membuktikan kualitasnya di level tertinggi Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Ia telah bermain di Liga Champions dan Liga Europa, memenangkan berbagai trofi bersama Feyenoord, dan baru-baru ini mengenakan ban kapten,” kata direktur olahraga Pirmin Schwegler di situs web Wolfsburg.

“Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya mampu memimpin tim melalui kualitas olahraganya, tetapi juga melalui kepribadiannya. Kami sangat senang dapat meyakinkan Timon untuk memilih kami,” ujar pejabat klub Jerman tersebut dengan penuh kegembiraan.