Feyenoord ingin mengungguli Ajax dalam perebutan kiper utama baru yang diincar

Feyenoord tertarik pada jasa Tjak Ernst, demikian dilaporkan FR12. Kiper Hertha BSC tersebut sedang dipantau secara intensif oleh klub asal Rotterdam tersebut.

Ernst diharapkan menjadi pengganti Timon Wellenreuther di De Kuip, yang kemungkinan besar akan hengkang dari Feyenoord pada musim panas ini.

Klub berencana mengajukan tawaran kepada pemain asal Jerman berusia 23 tahun tersebut minggu depan, asalkan tim pemandu bakat memberikan laporan positif yang definitif mengenai sang penjaga gawang.

Ernst masih terikat kontrak dengan Hertha hingga pertengahan 2027 dan, menurut Transfermarkt, bernilai empat juta euro.

Klub asal Rotterdam ini harus bergerak cepat dalam perebutan Ernst, karena menurut media tersebut, VfL Wolfsburg dan Ajax juga tertarik padanya.





Musim lalu, Ernst tampil di hampir setiap pertandingan Hertha di 2. Bundesliga. Ia mencatatkan sebelas clean sheet.



