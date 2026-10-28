KNVB menjatuhkan denda 7.500 euro dan hukuman bersyarat kepada Feyenoord atas insiden kembang api dalam laga tandang melawan SC Cambuur pada 23 Agustus. Federasi mengumumkannya melalui kanal resmi pada Rabu.

Dalam pertandingan antara Cambuur dan Feyenoord itu, suporter Feyenoord menyalakan kembang api secara massal pada menit ke-12. Sebagian kembang api jatuh ke sektor suporter Cambuur dan menyebabkan tujuh orang terluka.

Para suporter yang terkena dampak mengalami antara lain kerusakan pendengaran, luka bakar, dan cedera mata. Kiper Feyenoord, Tjark Ernst, juga lolos dari cedera setelah nyaris terkena roket kembang api.

Feyenoord kemudian segera mengambil tindakan sendiri. Klub asal Rotterdam itu mengidentifikasi 47 pelaku dan langsung menjatuhkan larangan masuk stadion kepada mereka. Dalam beberapa pekan berikutnya, klub juga tidak membawa suporter tandang saat menghadapi PEC Zwolle dan NEC. Itulah alasan KNVB menjatuhkan hukuman yang "ringan" ini.

Pertandingan berikutnya FEY Eredivisie 11.30 SIT

Hukuman lengkap dari KNVB berupa denda 7.500 euro dan hukuman bersyarat untuk menjalani satu pertandingan tanpa suporter tandang. Feyenoord telah menerima hukuman tersebut.