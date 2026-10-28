Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-NED-EREDIVISIE-CAMBUUR-FEYENOORDAFP
GOAL
Diterjemahkan oleh

Feyenoord dijatuhi sanksi sangat ringan atas aksi kekerasan dengan kembang api di Leeuwarden

Feyenoord

KNVB menjatuhkan denda 7.500 euro dan hukuman bersyarat kepada Feyenoord atas insiden kembang api dalam laga tandang melawan SC Cambuur pada 23 Agustus. Federasi mengumumkannya melalui kanal resmi pada Rabu.

Dalam pertandingan antara Cambuur dan Feyenoord itu, suporter Feyenoord menyalakan kembang api secara massal pada menit ke-12. Sebagian kembang api jatuh ke sektor suporter Cambuur dan menyebabkan tujuh orang terluka.

Para suporter yang terkena dampak mengalami antara lain kerusakan pendengaran, luka bakar, dan cedera mata. Kiper Feyenoord, Tjark Ernst, juga lolos dari cedera setelah nyaris terkena roket kembang api.

Feyenoord kemudian segera mengambil tindakan sendiri. Klub asal Rotterdam itu mengidentifikasi 47 pelaku dan langsung menjatuhkan larangan masuk stadion kepada mereka. Dalam beberapa pekan berikutnya, klub juga tidak membawa suporter tandang saat menghadapi PEC Zwolle dan NEC. Itulah alasan KNVB menjatuhkan hukuman yang "ringan" ini.

Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Eredivisie

31 Okt 2026

SIT

SIT

Hukuman lengkap dari KNVB berupa denda 7.500 euro dan hukuman bersyarat untuk menjalani satu pertandingan tanpa suporter tandang. Feyenoord telah menerima hukuman tersebut.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google