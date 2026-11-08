Feyenoord tidak mengizinkan Sem Steijn diwawancarai NOS setelah kekalahan dramatis 5-3 dari sc Heerenveen. Gelandang itu masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua dan hampir seketika memberi kontribusi penting lewat sebuah gol. Namun, Feyenoord tidak memberi izin kepada NOS untuk mewawancarai rekrutan musim panas yang ramai diperbincangkan itu di depan kamera seusai laga. Hal tersebut diungkapkan presenter Gert van 't Hof pada Minggu malam dalam Studio Sport Voetbal.

Van 't Hof mengatakan dalam ulasan seusai pertandingan bahwa pihaknya ingin berbicara dengan Steijn tentang penampilannya yang mencuri perhatian sebagai pemain pengganti. "Kami ingin mewawancarai Sem Steijn, yang masuk sebagai pemain pengganti dan segera mencetak gol, tetapi Feyenoord tidak mengizinkannya tampil di depan kamera kami," kata sang presenter.

Keputusan itu terbilang mengejutkan mengingat situasi Steijn saat ini di Feyenoord. Gelandang serang tersebut didatangkan ke De Kuip pada musim panas lalu dengan biaya transfer mencapai sepuluh juta euro, tetapi untuk sementara harus puas menjadi pemain cadangan di bawah pelatih Giovanni van Bronckhorst. Setelah dua belas putaran Eredivisie musim ini, Steijn baru bermain selama 214 menit.

Melawan Heerenveen, Steijn kembali menunjukkan bahwa ia tetap bisa berbahaya meski berstatus pemain cadangan. Van Bronckhorst memasukkannya pada menit ke-65, ketika Feyenoord telah kehilangan keunggulan 2-0 dan tertinggal 3-2. Hanya empat menit kemudian, Steijn memanfaatkan sundulan Nacho Ferri yang mengarahkan bola ke belakang dan melepaskan tembakan meyakinkan untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3.

Gol penyeimbang itu pada akhirnya tidak cukup untuk membantu Feyenoord meraih hasil. Ringo Meerveld mencetak dua gol pada fase akhir laga untuk memastikan kemenangan dramatis 5-3 bagi Heerenveen sekaligus melengkapi hat-trick-nya.

Rafael van der Vaart melontarkan kritik tajam terhadap penampilan tim asal Rotterdam itu seusai pertandingan. "Menurut saya, Feyenoord sebenarnya sudah memulai pertandingan dengan buruk," ujar analis tersebut, yang juga melihat tim tamu tampil kurang meyakinkan meski sempat unggul 2-0. "Mereka tampak apatis dan tidak menempel ketat lawan."

Ron Jans juga melihat Feyenoord tidak mampu berbuat banyak menghadapi tim asal Friesland itu. "Heerenveen memang pantas menang," simpul mantan pelatih tersebut, yang terutama terkesan dengan penampilan menentukan Meerveld setelah masuk sebagai pemain pengganti. "Saya rasa, lima puluh tahun lagi orang-orang masih akan mengajaknya bicara tentang pertandingan ini."