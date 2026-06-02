Feyenoord berhasil mempertahankan pemain berbakat menjelang berakhirnya kontraknya

Sam Roovers telah memperpanjang kontraknya yang akan berakhir bersama Feyenoord, demikian diumumkan klub asal Rotterdam tersebut melalui saluran resmi mereka.

Untuk sesaat, sepertinya bek berusia delapan belas tahun ini akan hengkang dari Feyenoord, namun Roovers baru-baru ini menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya tetap di De Kuip hingga pertengahan 2029.

Melalui situs web klub, Roovers menanggapi kabar gembira ini. “Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya untuk dapat memperpanjang kontrak saya di klub yang luar biasa ini.”

“Feyenoord telah memberi saya semua kesempatan yang saya butuhkan untuk terus berkembang selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, saya merasakan kepercayaan yang besar dari semua orang dan ingin membalas kepercayaan tersebut,” kata Roovers.

Roovers sebelumnya bermain di akademi pemuda klub amatir VV UDO dan FC Oegstgeest. Lima tahun lalu, Feyenoord merekrutnya.

Apakah Feyenoord juga dapat mempertahankan Kelvin Neijenhuis (18) setelah Roovers masih menjadi pertanyaan. Penyerang tengah berbakat ini telah berbicara dengan klub-klub lain dari Eredivisie.

Klub asal Rotterdam ini juga mengucapkan selamat tinggal kepada seorang staf pada hari Senin. Pelatih kiper Jyri Nieminen hengkang setelah tiga musim bersama Feyenoord.