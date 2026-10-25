Feyenoord bangkit selepas turun minum dan merebut satu poin dengan susah payah di Eindhoven

PSV dan Feyenoord bermain imbang 1-1 pada Minggu sore di Eindhoven. Tim asuhan Peter Bosz tampil dominan pada babak pertama, tetapi Feyenoord bermain jauh lebih baik setelah jeda. Hasil ini membuat selisih antara PSV dan Feyenoord tetap empat poin, dengan tim asuhan Giovanni van Bronckhorst unggul.

Dalam awal pertandingan yang berlangsung penuh energi, PSV mendapat peluang-peluang terbaik. Guus Til punya kesempatan untuk melepaskan tembakan, tetapi memilih mengirim umpan silang yang mudah dihalau. Tak lama kemudian, Ivan Perisic mencoba mengejutkan Tjark Ernst dengan tembakan ke tiang dekat, tetapi kiper asal Jerman itu tidak terkecoh.

Pada menit ke-21, PSV berhasil mengubah dominasi mereka menjadi gol. Sebuah umpan silang yang dihalau jatuh tepat ke kaki Lutsharel Geertruida, yang kemudian mengirim bola kembali ke kotak penalti. Umpannya disambut Til. Gelandang serang itu tanpa ragu menyambar bola dengan tendangan voli ke pojok atas gawang: 1-0.

Setelah setengah jam pertandingan berjalan, Feyenoord mendapat peluang besar untuk menyamakan kedudukan. Nacho Ferri menyambut umpan silang tajam Oussama Targhalline, tetapi tembakan pemain asal Spanyol itu digagalkan Matej Kovar dengan penyelamatan apik.





Menjelang turun minum, PSV kembali beberapa kali mengancam gawang Feyenoord. Tembakan Perisic meleset tipis setelah Charles Vanhoutte melakukan kesalahan, sementara sundulan Armando Obispo menyambut umpan silang Sergiño Dest mengenai sisi luar tiang gawang.

Feyenoord tampil lebih baik pada babak kedua dan tim asuhan Van Bronckhorst berhasil menyamakan kedudukan. Anis Hadj Moussa menggiring bola dari sisi kanan ke tengah, lalu melepaskan tembakan apik ke pojok jauh gawang: 1-1.

Feyenoord kembali mengancam tepat setelah gol itu. Ferri menyundul bola dari sepak pojok ke arah gawang, tetapi kiper Kovar sekali lagi melakukan penyelamatan gemilang. Tak lama kemudian, Ruben van Bommel melepaskan tembakan untuk PSV yang melambung tipis di atas gawang.

Lima belas menit menjelang akhir pertandingan, PSV sempat kembali unggul. Geertruida menuntaskan umpan tumit apik Perisic dengan tenang, tetapi sebelum ia sempat merayakannya, hakim garis dengan tepat mengangkat bendera dan gol itu pun tidak berlaku.

Menjelang laga usai, Til dan Obispo sama-sama nyaris mencetak gol untuk PSV, sementara Hadj Moussa sekali lagi mengancam gawang Kovar. Namun, semua upaya itu tidak membuahkan hasil.