Al Ittihad melanjutkan awal yang kuat di Liga Roshn Saudi, setelah meraih kemenangan penting atas Al Faisaly dengan skor 3-1, pada Jumat malam ini, dalam laga pekan ketujuh kompetisi, sehingga memperkuat posisinya di puncak klasemen.

Baca juga: Video: Al Deayea mengejutkan Yassine Bounou dengan pernyataan yang mengejutkan

Al Ittihad berhasil memenangkan pertandingan berkat penampilan menyerang yang istimewa, menambah 3 poin baru ke pundi-pundinya, dan melanjutkan hasil positif di bawah kepemimpinan pelatih Jermannya Jens Wissing, yang mampu menjaga tim tetap dalam persaingan sejak awal musim.

Kemenangan atas Al Faisaly ini tidak hanya penting dari sisi poin, tetapi juga membawa catatan bersejarah bagi Al Ittihad, setelah tim berhasil menghindari kekalahan selama 7 pekan pertama Liga Roshn Saudi.

Ini merupakan kali kelima Al Ittihad mampu menyelesaikan 7 pekan pertama tanpa menelan kekalahan sejak dimulainya era profesional di Liga Saudi, mulai dari musim 2008-2009, menegaskan kemampuan tim untuk tampil dengan awal yang kuat di kompetisi.

Catatan ini mencerminkan kondisi stabilitas yang dialami Al Ittihad pada awal musim, setelah tim berhasil menjaga rekornya tetap tanpa kekalahan selama tujuh pekan pertama, meskipun berbeda-beda lawannya dan beragam kondisi pertandingannya.

Dengan kemenangan ini, Al Ittihad menambah pundi poinnya menjadi 17 poin, sehingga memuncaki klasemen Liga Roshn untuk sementara, unggul dua poin atas Al Hilal dan Al Nassr, sambil menunggu hasil para pesaingnya pada pekan ini.

Kemenangan atas Al Faisaly memberi Al Ittihad dorongan kuat untuk melanjutkan perjalanannya di musim ini, setelah tim membuktikan bahwa mereka adalah salah satu pesaing utama di puncak, di tengah awal yang kuat dan hasil-hasil yang membuatnya mempertahankan posisinya di antara tim-tim besar Liga Roshn sejak pekan-pekan pertama.

Anda dapat membahas topik dan berita ini lebih mendalam di forum "Kooora"