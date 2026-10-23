Fermin Lopez, gelandang Barcelona, melontarkan pernyataan yang menarik perhatian menjelang pertemuan melawan Real Madrid dalam El Clasico. Ia menyebut unsur paling berbahaya di tubuh tim Los Blancos, mengungkap pemain yang ingin ia singkirkan dari laga, serta mengumumkan pilihannya soal peraih Ballon d'Or dengan menegaskan dukungannya kepada rekan mudanya, Lamine Yamal.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun "RTVE", Fermin berbicara mengenai pertemuan yang dinantikan tersebut. Ia menekankan bahwa kondisi kedua tim saat tiba di laga ini bukanlah faktor penentu, mengingat keduanya memiliki potensi besar, dan masing-masing perlu fokus pada penampilannya serta detail pertandingan.

Pemain Barcelona itu berkata: "Tidak penting bagaimana kondisi masing-masing tim saat tiba di pertandingan, karena kami berdua adalah tim yang hebat, dan kami harus fokus pada permainan kami serta memperhatikan detail. Kami berharap bisa menang."

Fermin menyinggung senjata-senjata utama Real Madrid, menunjuk peran yang dimainkan kiper asal Belgia Thibaut Courtois dalam menentukan hasil pertandingan, di samping ancaman ofensif yang ditampilkan pemain Prancis Kylian Mbappe. Ia menjelaskan bahwa ia akan memilih untuk menyingkirkan kedua pemain itu sekaligus jika diberi kesempatan.

Ia menambahkan: "Courtois memberi timnya banyak poin, dan ia menggagalkan banyak bola, sementara Mbappe menciptakan perbedaan dalam pertandingan. Jika memungkinkan, saya akan menyingkirkan keduanya sekaligus, tetapi kami harus mengendalikan semua pemain Real Madrid sebagai sebuah tim."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Fermin menanggapi pernyataan Mourinho

Pemain Barcelona itu menyinggung pernyataan Jose Mourinho terkait atmosfer El Clasico, menegaskan bahwa timnya tidak ingin terlibat dalam kontroversi seputar wasit, dan lebih memilih fokus pada penampilan mereka di lapangan.

Fermin berkata: "Kami tidak masuk ke dalam kontroversi soal wasit. Kami melakukan hal-hal dengan baik, dan kami mewujudkan nilai-nilai yang dilambangkan Barcelona. Kami harus menempuh jalan kami sendiri, dan jika mereka ingin masuk ke dalam perdebatan ini, bagus bagi mereka untuk memanaskan kontroversi. Pernyataannya melelahkan, dan di atas lapangan kami menunjukkan level yang kami miliki."

Fermin berbicara tentang kembalinya dari cedera

Gelandang asal Spanyol itu berbicara mengenai kondisi fisiknya setelah pulih dari cedera, menegaskan kesiapannya sepenuhnya untuk kembali tampil, serta memuji kepercayaan yang diberikan pelatih Hansi Flick kepadanya, yang membantunya menampilkan yang terbaik dan terus berkembang di dalam tim.

Ia menjelaskan: "Saya sudah benar-benar pulih dari cedera dan kini siap 100%. Hansi memberi saya posisi yang menonjol dan kepercayaan yang besar, dan saya telah kembali dalam kondisi baik dari cedera, dan saya harus terus bekerja dengan cara ini untuk membantu tim."

Lamine Yamal pilihannya untuk Ballon d'Or

Terkait penghargaan Ballon d'Or, Fermin tidak ragu memilih rekannya Lamine Yamal, menganggapnya sebagai yang terbaik, sebagai penegasan baru atas dukungannya kepada bintang muda yang merupakan salah satu nama paling menonjol di skuad Barcelona.

Fermin berkata dengan jelas: "Lamine Yamal; karena dia yang terbaik."