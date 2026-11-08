Fermin Lopez: Umpan Yamal Setengah Gol, dan Ini Rahasia Perubahan Kami di Babak Kedua

Fermin Lopez, bintang Barcelona, menegaskan bahwa laga melawan Atletico Madrid sama sekali tidak mudah, seraya menyebut bahwa timnya menghadapi kesulitan besar selama babak pertama, tetapi berhasil bangkit dan meraih kemenangan berharga.

Fermin Lopez mencetak dua gol untuk memimpin Barcelona membalikkan keadaan atas Atletico Madrid (2-1), Minggu malam, di Stadion Metropolitano, pada pekan ke-12 Liga Spanyol.

Atletico Madrid sempat unggul lebih dulu melalui Giuliano Simeone pada menit ke-10, dan menyia-nyiakan banyak peluang sepanjang babak pertama, sebelum Fermin Lopez mampu mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-45, lalu menambah gol kemenangan di babak kedua, sehingga Barcelona mengokohkan posisi puncak La Liga dengan koleksi 33 poin.

Fermin Lopez, dalam pernyataannya seusai pertandingan, mengatakan bahwa laga melawan Atletico Madrid sangat rumit, seraya menyebut: "Tahun lalu mereka mengalahkan kami di Copa dan Liga Champions, dan kami menyadari bahwa ini laga yang rumit. Babak pertama sulit, tetapi kami berhasil melakukan remontada."

Pemain Barcelona itu berbicara tentang pengaruh gol pertamanya terhadap jalannya pertandingan, menjelaskan bahwa tim tidak tampil dengan kelancaran yang diharapkan selama babak pertama, tetapi ia merasa lebih tenang setelah berhasil menyamakan kedudukan, dan hal itu membantu rekan-rekannya menuntaskan kebangkitan.

Lopez mengatakan, sebagaimana dikutip jaringan "beIN Sports": "Kami tidak bermain dengan kelancaran yang diharapkan di babak pertama, tetapi setelah saya mencetak gol, kami bermain lebih lepas dan berhasil meraih kemenangan."

Tentang pemahaman yang tinggi antara dirinya dan Lamine Yamal yang menyuguhkan gol kemenangan untuknya, Fermin menyebut bahwa keselarasan di antara keduanya membantu mengeksekusi serangan itu secara sempurna, seraya menambahkan: "Kami saling mengenal dengan sangat baik, dan umpannya seperti separuh gol."

Fermin Lopez juga mengungkapkan sebuah gestur kemanusiaan yang ia lakukan seusai pertandingan kepada salah satu suporter Barcelona, setelah ia memperhatikan adanya spanduk bertuliskan namanya di tribun, lalu memutuskan untuk memberikan jerseynya sebagai apresiasi atas dukungan tersebut.

Dalam wawancara lain, Lopez mengatakan: "Saya rasa seluruh tim menampilkan laga yang hebat dalam bertahan dan menyerang. Saya senang dengan dua gol dan posisi puncak sebelum jeda internasional dimulai."

Ia melanjutkan pernyataannya: "Kami datang ke pertandingan ini untuk meraih tiga poin, dan setelah gol pertama Atletico, kami mencoba memperbaiki keadaan dan memulihkan kepercayaan diri, lalu kami menampilkan babak kedua dengan lebih baik."

Ketika ditanya bahwa setelah kemenangan Real Madrid dalam pertandingan melawan Valencia kemarin tidak ada lagi ruang bagi Barcelona untuk terpeleset, bintang Barcelona itu menjelaskan: "Ya, itu benar, tetapi kami fokus pada diri kami sendiri. Kemenangan di sini mengangkat moral tim."

Tentang rahasia perubahan penampilan Barca di babak kedua dibandingkan babak pertama, ia mengungkapkan: "Kami mencoba menyesuaikan beberapa hal dalam pressing dan kami menampilkan babak kedua yang luar biasa."

Mengenai apakah hasil ini adil, Lopez menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Ya, hasil ini adil. Kami memiliki banyak peluang di babak pertama, begitu pula mereka, tetapi kami menguasai sepenuhnya babak kedua, jadi kami layak mendapatkan kemenangan."