Fermin Lopez, bintang Barcelona, mengungkapkan harapannya agar salah satu pemain kembali ke Barca pada tahun depan, sekaligus menyinggung sejumlah topik terkait klub asal Catalunya tersebut.

Pernyataan ini muncul setelah keikutsertaan Barca dalam dua pertandingan Piala Friuli Venezia Giulia yang digelar di Italia, di mana Barcelona sempat meraih kemenangan atas Nottingham berkat gol dari tendangan penalti yang dicetak Raphinha pada masa tambahan waktu, sebelum akhirnya kalah dari Udinese dalam turnamen persahabatan tiga tim tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Fermin Lopez mengomentari secara langsung kepergian Ronald Araujo ke Liverpool, dengan mengatakan: "Aku berharap dia kembali tahun depan."

Terkait rumor yang beredar mengenai kepergian Ferran Torres, pemain Barcelona itu berkata: "Aku tidak ingin membahas hal ini karena aku tidak memiliki informasi yang cukup. Dia rekan yang luar biasa dan aku berharap dia memutuskan apa yang terbaik untuknya, tetapi aku tidak ingin membahasnya."

Mengenai spekulasi terkait pemain Rodri, Fermin Lopez menyatakan: "Aku tidak memiliki informasi tentang topik ini, tetapi apa pun yang diputuskan Deco dan direksi olahraga akan aku anggap tepat. Semua orang tahu bahwa Rodri adalah pemain hebat, dan aku tidak ingin terlalu banyak membahas hal ini, karena itu merupakan bentuk tidak menghormati para pemain yang ada saat ini."

Berkenaan dengan penilaiannya atas pertandingan dan performanya, bintang Blaugrana itu menjelaskan: "Aku sangat ingin bermain, dan aku masih sedikit kekurangan ritme pertandingan. Musim panas ini sangat berat, tetapi sekarang aku baik-baik saja dan ingin terus berkembang."

Adapun tentang para pemain muda di tim, Fermin memuji para pemain akademi, dengan mengatakan: "Kami bekerja dengan sangat baik, dan para pemain yang datang dari La Masia memiliki kualitas yang sangat tinggi."