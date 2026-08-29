Ferdy Druijf tak terbendung untuk Almere City dan mendorong De Graafschap makin terpuruk

Almere City meraih hasil sangat baik di Divisi Dua Belanda pada Sabtu. Klub asal Flevoland itu terlalu tangguh bagi De Graafschap dengan kemenangan 1-4 dan kini telah mengumpulkan sepuluh dari kemungkinan dua belas poin. De Graafschap, yang juga mendambakan promosi ke Eredivisie, masih menunggu kemenangan pertamanya musim ini dan setelah empat laga baru mengoleksi satu poin.

Setelah hampir setengah jam berjalan, Almere unggul di De Vijverberg. Sebuah umpan silang dari sisi kiri diteruskan hingga sampai ke Druijf, yang tak menyia-nyiakan peluang sundulan emasnya dari jarak beberapa meter di depan gawang: 0-1.

Itu sudah menjadi laga liga keempat beruntun ketika Druif mencetak gol untuk Almere. Penyerang 28 tahun itu musim ini sudah mencetak gol melawan FC Den Bosch, Jong PSV, dan Vitesse.

Pada masa injury time babak pertama, De Graafschap yang tampil bagus dalam beberapa momen berhasil mencetak gol. Julian Kania mengambil tendangan bebas tepat di luar kotak penalti dan melepaskannya dengan apik ke dalam gawang.

De Graafschap juga tampil cukup baik di babak kedua, tetapi dua puluh menit sebelum waktu normal usai, Almere menghantam keras. Emmanuel Poku mendapat terlalu banyak ruang setelah lemparan ke dalam cepat dan mencungkil bola ke tiang jauh, tempat Druijf menyambarnya masuk: 1-2.

Sepuluh menit sebelum laga usai, Almere melancarkan pukulan telak. Sebuah bola terobosan, setelah sundulan terusan yang baik, jatuh di sisi kanan kepada Olivier de Nijs, yang nyaris langsung melepaskan umpan silang mendatar tajam. Enzo Cornelisse menemukannya dan melepaskan tembakan akurat: 1-3.

Menjelang akhir pertandingan, De Nijs menandai penampilan masuknya yang kuat dengan mencetak gol pertamanya musim ini. Druijf mengoper kepada De Nijs, yang melewati kiper lalu menceploskan bola ke gawang: 1-4. De Nijs juga punya peluang untuk membuat skor menjadi 1-5, tetapi cungkilannya melebar.



