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Mantan bek timnas Inggris, Rio Ferdinand, pada Sabtu (hari ini) mengkritik cara petinggi Bayern Munich menangani urusan perpanjangan kontrak Jamal Musiala. Menurutnya, membicarakan kondisi kesehatan sang pemain dan syarat kontraknya melalui media bukanlah tindakan yang pantas dari klub yang selama ini terbiasa tampil dengan citra profesional dan berkelas.

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Ferdinand menilai pernyataan-pernyataan tersebut bisa menambah tekanan terhadap sang pemain, di saat ia sedang melewati masa-masa sulit.

Legenda Manchester United itu, mengomentari polemik yang memicu perdebatan luas dalam beberapa hari terakhir, menulis melalui akunnya di situs "X": "Bayern Munich lebih baik dari itu... Jika mereka ingin menegosiasikan syarat yang lebih menguntungkan klub di masa depan karena masalah kesehatan yang dialami Jamal, tentu mereka seharusnya berbicara dengan dia dan timnya, alih-alih membawanya ke media."

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Ferdinand menambahkan: "Situasi ini pasti sudah cukup sulit untuk dihadapi Jamal, tanpa media dan petinggi klub membicarakannya secara terbuka."

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Ia melanjutkan: "Bayern Munich adalah salah satu klub yang selama ini selalu menampilkan diri dengan citra berkelas dan standar profesional yang dikagumi banyak orang. Sayangnya, apa yang terjadi dalam kasus ini bukan cerminan Bayern Munich."

Pernyataan Ferdinand muncul di tengah memanasnya perdebatan soal masa depan Musiala bersama raksasa Bavaria tersebut, setelah sejumlah petinggi klub secara terbuka membicarakan perlunya mengevaluasi kondisi kesehatan sang pemain dan sejauh mana ia mampu kembali ke performa terbaiknya, di samping dampak finansial yang berkaitan dengan kontraknya.

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Uli Hoeness, presiden kehormatan Bayern Munich, sebelumnya memicu kontroversi ketika meragukan kemungkinan sang pemain kembali ke level yang ia tunjukkan sebelum masalah kesehatan dan cedera yang dialaminya.

Hoeness menyebut apa yang mampu diberikan pemain internasional Jerman itu saat ini mungkin tidak sebanding dengan syarat finansial yang disepakati dalam kontraknya.

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CEO klub, Jan-Christian Dreesen, juga mendukung sebagian kekhawatiran tersebut, dengan menjelaskan bahwa Bayern akan mengevaluasi perkembangan kondisi sang pemain sebelum duduk bersama keluarga dan perwakilannya untuk membahas masa depannya.

Senada dengan itu, Karl-Heinz Rummenigge, mantan CEO yang kini menjadi anggota dewan pengawas, menilai wajar jika klub memikirkan cara menangani situasi ini, mengingat besarnya gaji yang diterima Musiala, apabila ia tidak mampu kembali ke performa terbaiknya.

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Kontrak Musiala bersama Bayern berlaku hingga musim panas 2030, setelah ia menandatangani kontrak baru pada Februari 2025.

Kritik tidak hanya datang dari Ferdinand. Federasi Pesepak Bola Profesional Internasional (FIFPRO) merilis pernyataan pada Sabtu (hari ini), yang mengungkapkan kekhawatiran atas pernyataan berulang para petinggi Bayern terkait kontrak Musiala, dan menilai hal itu bisa menjadi cara untuk menekan sang pemain dan perwakilannya menjelang negosiasi yang mungkin digelar.

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FIFPRO menegaskan bahwa membicarakan masa depan dan kondisi kesehatan pemain secara terbuka akan menambah tekanan terhadapnya selama masa pemulihan. Mereka pun mendesak klub untuk menyampaikan setiap keberatan terkait kontrak dalam pembicaraan tertutup dengan Musiala dan perwakilannya, alih-alih menjadikan kasus ini sebagai perdebatan terbuka di media.