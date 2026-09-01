Dua legenda sepak bola Brasil, Ronaldo Nazario dan Roberto Carlos, memasuki babak baru di dunia investasi olahraga, setelah klub Inter de Limeira menyetujui pengalihan 80% saham perusahaan sepak bola miliknya kepada sebuah kelompok investasi yang beranggotakan keduanya, dalam langkah yang bertujuan mengembalikan klub ke lingkaran persaingan di level tertinggi sepak bola Brasil.

Menurut yang diumumkan klub setelah rapat umum, persetujuan tersebut diperoleh dengan mayoritas mutlak sebanyak 53 suara mendukung berbanding satu suara menolak, sehingga disahkan pembentukan perseroan saham untuk sepak bola dan pengalihan porsi terbesar kepada kelompok investasi, sementara asosiasi Inter de Limeira mempertahankan 20% saham.

Selain Ronaldo dan Roberto Carlos, kelompok investasi tersebut juga beranggotakan pengusaha Enrico Ambrogini dan sejumlah investor lainnya, sementara laporan-laporan menyebutkan bahwa proyek ini mencakup investasi yang bisa mencapai 454 juta real Brasil selama 10 tahun, sebuah nilai perkiraan yang terkait dengan pencapaian target pertumbuhan dan pengembangan, dan bukan suntikan dana yang sepenuhnya terjamin.

Inter de Limeira memiliki sejarah yang membentang lebih dari satu abad, sebab didirikan 112 tahun lalu, dan struktur investasi baru ini berupaya membangun kembali klub secara olahraga maupun finansial, dengan menetapkan tujuan jangka panjang berupa mencapai Liga Utama Brasil dalam beberapa tahun mendatang.

Saat ini tim tersebut berlaga di divisi ketiga Liga Brasil, di samping kompetisinya di liga negara bagian Sao Paulo, setelah klub ini mengalami penurunan level dalam beberapa tahun terakhir, menyusul periode-periode sebelumnya yang diwarnai keberhasilan menonjol, di antaranya meraih gelar juara negara bagian Sao Paulo pada 1986.

Kesepakatan ini muncul sebagai bagian dari tren yang terus meningkat dalam sepak bola Brasil menuju pengubahan klub menjadi perseroan saham sepak bola, yang memungkinkan menarik modal swasta dan menyediakan sumber pendanaan baru untuk mengembangkan infrastruktur, tim, serta investasi pada bakat-bakat muda.