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Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: Waktu kick-off

Super Lig - Pekan 13 29 Nov 2026 - 11.00 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe menjamu Erzurumspor FK di Süper Lig. Pertandingan akan digelar di Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, Istanbul.

Tuan rumah datang dengan modal positif dari kompetisi Eropa. Di Liga Champions, Fenerbahçe terakhir kali menang 1-0 di kandang Shakhtar Donetsk setelah sebelumnya mengalahkan Liverpool 3-2.

Di liga, hasil mereka kurang mulus. Fenerbahçe terakhir kali hanya bermain imbang 2-2 melawan Kocaelispor, sementara pada akhir Oktober mereka kalah 1-2 dari Göztepe. Pelatih Emre Belözoglu harus mengelola keseimbangan antara kompetisi Eropa dan liga.

Erzurumspor datang dengan kepercayaan diri yang jauh lebih rendah. Tim asuhan pelatih Serkan Özbalta terakhir kali kalah 0-1 dari Göztepe. Itu merupakan kekalahan ketiga mereka dalam empat pertandingan liga terakhir.

Di antara hasil tersebut, tim tamu sempat menang 3-1 di kandang Gaziantep FK. Mereka juga mengalahkan Eyupspor 2-0. Namun, hasil-hasil itu sudah terjadi beberapa pekan lalu.

Kedua klub terpaut tujuh posisi di klasemen. Informasi mengenai saluran TV dan streaming langsung bagi yang ingin menyaksikan pertandingan ini tersedia di bawah.

Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada Fenerbahçe dan Erzurumspor FK?

Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Fenerbahçe mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka terakhir kali menang 1-0 di kandang Shakhtar Donetsk dalam Liga Champions. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 melawan Kocaelispor dan menang 5-0 di kandang Corum FK. Secara keseluruhan, Fenerbahçe mencetak 12 gol dan kebobolan 6 gol.

Erzurumspor mencatat dua kemenangan dan tiga kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Göztepe, setelah sebelumnya kalah 1-2 di kandang Rizespor. Catatan gol tim tamu adalah 7 gol dan 7 kebobolan.

Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: Susunan pemain

Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: Performa

Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: Rekor pertemuan langsung

Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: Klasemen