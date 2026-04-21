Fenerbahçe menjalani laga uji coba yang dramatis menjelang pertandingan besar melawan Galatasaray

Fenerbahçe tersingkir dari Piala Turki. Tim peringkat kedua di liga ini kalah 1-0 dari Konyaspor pada babak perempat final Selasa malam. Ini tentu saja menjadi persiapan yang kurang memuaskan menjelang laga puncak melawan pemuncak klasemen Galatasaray pada Minggu mendatang.

Tim tamu nyaris mencetak gol pembuka pada waktu normal, terutama melalui Talisca. Namun, gol tak kunjung tercipta, sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Adu penalti tampaknya akan menentukan hasil akhir, hingga menit ke-120 tiba.

Blaz Kramer terjatuh di kotak penalti Fenerbahçe dan setelah pengecekan VAR, bola diletakkan di titik penalti. Marko Jevtovic kemudian membuat kiper Ederson tak berdaya dari jarak sebelas meter.

Tidak ada lagi waktu bagi Fenerbahçe untuk mencetak gol penyeimbang, sehingga perempat final turnamen piala menjadi akhir perjalanan mereka. Sebuah kekecewaan, empat hari setelah hasil imbang 2-2 melawan Rizespor, saat Ederson melakukan blunder dan poin berharga terbuang dalam perebutan gelar.

Bagi Fenerbahçe, kini saatnya untuk memulihkan diri dan bersiap menghadapi laga krusial melawan Galatasaray, yang telah mengumpulkan empat poin lebih banyak, pada hari Minggu. Galatasaray akan bertanding di Piala Turki melawan Genclerbirligi pada hari Rabu.