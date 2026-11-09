Klub Turki, Fenerbahce, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengungkap kebenaran dari kabar yang beredar mengenai kedekatan legenda Roma, Francesco Totti, dengan kemungkinan bergabung ke jajaran manajemen olahraga klub, menyusul laporan-laporan yang menyebutkan kemungkinan ia memegang peran sentral dalam proyek olahraga tim pada periode mendatang.

Surat kabar Turki "Sozcu" sebelumnya telah menerbitkan sebuah laporan pada Senin hari ini, dengan judul "Jiwa Sepak Bola Fenerbahce", yang membahas kemungkinan penunjukan Totti dalam manajemen olahraga klub, untuk menjadi otak di balik proyek baru tim yang tengah menghadapi kesulitan pada periode saat ini.

Kabar ini menarik perhatian luas di media-media Turki, terutama karena Totti dianggap sebagai salah satu legenda paling menonjol dalam sepak bola Italia, setelah menghabiskan seluruh karier profesionalnya dengan seragam Roma, sebelum menjauh dari lapangan, hingga namanya secara mengejutkan mencuat untuk mengisi jabatan manajerial di salah satu klub terbesar Turki.

Di sisi lain, Fenerbahce mengatakan dalam pernyataan resminya: "Informasi yang diterbitkan surat kabar Sozcu hari ini (9 November 2026) dengan judul (Jiwa Sepak Bola Fenerbahce), yang kemudian dikutip oleh media-media lain, yang mengeklaim bergabungnya Francesco Totti ke jajaran manajemen olahraga klub, tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali."

Klub Turki itu menambahkan: "Kami mengimbau media-media terkait untuk menghormati prinsip-prinsip jurnalistik dan bertindak secara bertanggung jawab," seraya mengecam peredaran informasi yang tidak terverifikasi mengenai klub, sehingga dengan demikian mengakhiri spekulasi seputar kemungkinan mantan legenda Roma itu memegang jabatan manajerial di dalam Fenerbahce.