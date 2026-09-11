Fenerbahce mengambil keputusan soal pelatih kepala yang menghilang: dampak besar bagi Kuijt

Fenerbahçe akhirnya menerima kepergian pelatih kepala Ismail Kartal, demikian dilaporkan media Turki pada Jumat siang. Klub raksasa itu gagal membujuk sang pelatih untuk berubah pikiran, sehingga Dirk Kuijt untuk sementara memimpin tim sebagai pelatih interim.

Kartal membuat kejutan besar pada Kamis malam setelah duel Liga Champions melawan AS Roma. Fenerbahçe bermain imbang 1-1, setelah itu sang pelatih secara sepenuhnya tak terduga mengumumkan pengunduran dirinya dalam konferensi pers.

Tak lama sebelumnya, Kartal masih melontarkan pujian panjang kepada para pemainnya. "Malam ini saya mengucapkan selamat kepada para pemain saya dan saya mengundurkan diri. Saya ingin berterima kasih kepada para suporter kami, rekan-rekan media, staf saya, dan para pemain saya atas seluruh dukungan yang saya terima sejauh ini," ujarnya.

Sang pelatih menyatakan telah mengambil keputusan itu demi kepentingan klub raksasa Turki tersebut. "Saya mengambil keputusan ini untuk membuka jalan bagi klub saya. Kami mengambil keputusan ini bersama sebagai sebuah tim," kata Kartal, yang juga menyatakan tidak ingin kembali lagi sebagai pelatih Fenerbahçe.

Presiden klub Aziz Yildirim pada awalnya menolak bekerja sama dalam kepergian Kartal. "Dia tetap pelatih kami dan itu juga sudah saya sampaikan kepadanya. Kami akan terus bersama, kami seperti keluarga. Sampai saya pergi, dia tetap menjadi pelatih kepala," respons sang presiden setelah pengumuman mengejutkan itu.

Namun pada Jumat, tampak bahwa kembalinya Kartal kian kecil kemungkinannya. Sang pelatih tidak muncul dalam sesi latihan, menurut jurnalis Yagiz Sabuncuoglu mematikan ponselnya, dan tidak bisa dihubungi oleh petinggi klub, setelah itu Kuijt bersama Zeki Göle memimpin latihan.

Menurut media Turki, Fenerbahçe kini telah menerima bahwa Kartal benar-benar akan pergi. Manajemen klub disebut masih sempat mencoba meyakinkannya untuk bertahan, tetapi tanpa hasil, sehingga Kuijt setidaknya untuk sementara bertanggung jawab atas tim utama.

Kuijt bersiap bersama tim utama untuk laga liga terdekat, Senin mendatang tandang ke markas Gaziantep.